Ювентус сыграл вничью с Аталантой, Милан взял три очка у команды Коваленко
«Милан» дома победил «Эмполи», «Верона» на выезде обыграла «Лечче»
Вечером 10 марта состоялись матчи 28-го тура Серии А.
«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2). У хозяев голы забивали Андреа Камбьясо и Аркадиуш Милик, а у соперника дубль оформил Тен Копмейнерс.
«Милан» дома победил «Эмполи» (1:0). У хозяев поля гол на 41-й минуте забил Кристиан Пулишич. У гостей украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на замену на 55-й минуте.
«Верона» на выезде обыграла «Лечче» (1:0). Автором единственного гола стал хавбек гостей Майкл Фолоруншо на 17-й минуте.
Лидеры: Интер (75), Милан (59), Ювентус (58), Болонья (51), Рома, Аталанта (по 47), Наполи (44), Фиорентина (42), Лацио (40).
Серия А. 28-й тур, 10 марта
Ювентус – Аталанта – 2:2
Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 – Копмайнерс, 35, 75
Милан – Эмполи – 1:0
Гол: Пулишич, 40
Лечче – Верона – 0:1
Гол: Фолоруншо, 17
События матча
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