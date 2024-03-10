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10 марта 2024, 20:55 | Обновлено 10 марта 2024, 21:14
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Ювентус сыграл вничью с Аталантой, Милан взял три очка у команды Коваленко

«Милан» дома победил «Эмполи», «Верона» на выезде обыграла «Лечче»

10 марта 2024, 20:55 | Обновлено 10 марта 2024, 21:14
42
0
Ювентус сыграл вничью с Аталантой, Милан взял три очка у команды Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 марта состоялись матчи 28-го тура Серии А.

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2). У хозяев голы забивали Андреа Камбьясо и Аркадиуш Милик, а у соперника дубль оформил Тен Копмейнерс.

«Милан» дома победил «Эмполи» (1:0). У хозяев поля гол на 41-й минуте забил Кристиан Пулишич. У гостей украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на замену на 55-й минуте.

«Верона» на выезде обыграла «Лечче» (1:0). Автором единственного гола стал хавбек гостей Майкл Фолоруншо на 17-й минуте.

Лидеры: Интер (75), Милан (59), Ювентус (58), Болонья (51), Рома, Аталанта (по 47), Наполи (44), Фиорентина (42), Лацио (40).

Серия А. 28-й тур, 10 марта

Ювентус – Аталанта – 2:2

Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 – Копмайнерс, 35, 75

Милан – Эмполи – 1:0

Гол: Пулишич, 40

Лечче – Верона – 0:1

Гол: Фолоруншо, 17

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Фолоруншо (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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