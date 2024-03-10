Италия10 марта 2024, 22:28 | Обновлено 10 марта 2024, 22:36
31
0
Ювентус – Аталанта – 2:2. Боевой поединок в Турине. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Серии А
10 марта 2024, 22:28 | Обновлено 10 марта 2024, 22:36
31
0
Вечером 10 марта состоялись матчи 28-го тура Серии А.
«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).
У хозяев голы забивали Андреа Камбьясо и Аркадиуш Милик, а у соперника дубль оформил Тен Копмейнерс.
Серия А. 28-й тур, 10 марта
Ювентус – Аталанта – 2:2
Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 – Копмейнерс, 35, 75
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Копмейнерс, 35 мин.
ГОЛ! 1:1. Камбьясо, 66 мин.
ГОЛ! 2:1. Милик, 70 мин.
ГОЛ! 2:2. Копмейнерс, 75 мин.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 марта 2024, 16:31 92
«Барселона», «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Бавария» хотят подписать Георгия из «Шахтера»
Футбол | 10 марта 2024, 21:30 4
Королевский клуб уверенно переиграл гостей со счетом 4:0 в 28-м туре Ла Лиге
Футбол | 10.03.2024, 07:05
Теннис | 10.03.2024, 07:58
Футбол | 10.03.2024, 15:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.03.2024, 08:41 1
09.03.2024, 02:37 46
10.03.2024, 11:27 6
09.03.2024, 14:53 6
09.03.2024, 09:28 6
09.03.2024, 13:24 11
09.03.2024, 18:47 6
09.03.2024, 16:24 2