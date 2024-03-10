Ювентус – Аталанта – 2:2. Боевой поединок в Турине. Видео голов и обзор

Вечером 10 марта состоялись матчи 28-го тура Серии А.

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).

У хозяев голы забивали Андреа Камбьясо и Аркадиуш Милик, а у соперника дубль оформил Тен Копмейнерс.

Серия А. 28-й тур, 10 марта

Ювентус – Аталанта – 2:2

Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 – Копмейнерс, 35, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Копмейнерс, 35 мин.

ГОЛ! 1:1. Камбьясо, 66 мин.

ГОЛ! 2:1. Милик, 70 мин.

ГОЛ! 2:2. Копмейнерс, 75 мин.