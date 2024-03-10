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Чемпионат Италии
Ювентус
10.03.2024 19:00 – FT 2 : 2
Аталанта
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Италия
10 марта 2024, 22:28 | Обновлено 10 марта 2024, 22:36
31
0

Ювентус – Аталанта – 2:2. Боевой поединок в Турине. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Серии А

10 марта 2024, 22:28 | Обновлено 10 марта 2024, 22:36
31
0
Ювентус – Аталанта – 2:2. Боевой поединок в Турине. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 марта состоялись матчи 28-го тура Серии А.

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).

У хозяев голы забивали Андреа Камбьясо и Аркадиуш Милик, а у соперника дубль оформил Тен Копмейнерс.

Серия А. 28-й тур, 10 марта

Ювентус – Аталанта – 2:2

Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 – Копмейнерс, 35, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Копмейнерс, 35 мин.

ГОЛ! 1:1. Камбьясо, 66 мин.

ГОЛ! 2:1. Милик, 70 мин.

ГОЛ! 2:2. Копмейнерс, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
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Ювентус Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Эстебан Камбьяссо Аркадиуш Милик видео голов и обзор Ювентус - Аталанта Тен Копмейнерс
Источник Sport.ua
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