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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.03.2024 14:30 – FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
09 марта 2024, 17:40 |
361
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0. Два пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ

09 марта 2024, 17:40 |
361
0
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0. Два пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

АПЛ. 28-й тур, 9 марта

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0

Голы: Фернандеш, 12 (пен), Рэшфорд, 36 (пен).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Эванс (Камбвала, 89), Варан, Линделеф, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 79), Гарначо (Антони, 83), Рэшфорд.

Эвертон: Пикфорд, Годфри, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко (Шермити, 88), Харрисон (Доббин, 61), Дукуре (Андре Гомеш, 61), Гарнер (Янг, 75), Онана, Бету (Кэлверт-Льюин, 61), Макнил.

События матча

36’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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