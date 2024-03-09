Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0. Два пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
АПЛ. 28-й тур, 9 марта
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0
Голы: Фернандеш, 12 (пен), Рэшфорд, 36 (пен).
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Эванс (Камбвала, 89), Варан, Линделеф, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 79), Гарначо (Антони, 83), Рэшфорд.
Эвертон: Пикфорд, Годфри, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко (Шермити, 88), Харрисон (Доббин, 61), Дукуре (Андре Гомеш, 61), Гарнер (Янг, 75), Онана, Бету (Кэлверт-Льюин, 61), Макнил.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой завершился во втором раунде
Сыграно 4 матча 25-го тура Бундеслиги