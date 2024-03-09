Миколенко сыграет против Ман Юнайтед в стартовом составе

9 марта «Эвертон» сыграет матч 28 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Украинец Виталий Миколенко появится на поле с первых минут. Это будет его 23-й матч в лиге в текущем сезоне, во всех он выходил в старте.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» – 16-е. В первом круге команда из Ливерпуля проиграла со счетом 0:3 на «Гудисон Парк».

Матч начнется в 14:30 по Киеву.