09.03.2024 14:30 - : -
Англия07 марта 2024, 21:59 | Обновлено 07 марта 2024, 22:01
48
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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 14:30 матч чемпионата Англии
07 марта 2024, 21:59 | Обновлено 07 марта 2024, 22:01
48
0
В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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