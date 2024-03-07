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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.03.2024 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 марта 2024, 21:59 | Обновлено 07 марта 2024, 22:01
48
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 14:30 матч чемпионата Англии

07 марта 2024, 21:59 | Обновлено 07 марта 2024, 22:01
48
0
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа))

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Юнайтед Эвертон смотреть онлайн Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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