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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 21:44 | Обновлено 08 марта 2024, 21:47
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0

ВИШНЯК: «Богданов отравился. Я не поверил в команду, когда мы забили»

Наставник «Колоса» прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура УПЛ с «Шахтером»

08 марта 2024, 21:44 | Обновлено 08 марта 2024, 21:47
771
0
ВИШНЯК: «Богданов отравился. Я не поверил в команду, когда мы забили»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос» Ковалевка. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк провел пресс-конференцию:

«Хотели здесь зацепиться за зачетные баллы. По разным причинам нам это не удалось. Но в целом я доволен отношением ребят к игре, самоотдачей, желанием победить, а также борьбой за результат.

Во-первых, я верил в свою команду до выхода на поле, во время игры, и после окончания матча я тоже в них верю. Я не поверил в них, когда мы забили гол. Я верил, что мы можем это сделать, и я уверен, что мы правильно построили свою игру – закрыли «Шахтеру» середину поля. Не могу сказать, что у них не было моментов. Моменты были, но мы доставили им хлопот, и я видел, что им было тяжело. А мы, в свою очередь, могли еще выбегать в контратаки достаточно неплохие. Мы могли сыграть лучше, если бы атакующие игроки поддерживали эти возможности. Когда «Шахтер» покидал большие зоны за спинами, мы могли еще провести одну-две атаки разительные и увеличить счет.

По поводу второго тайма – «Шахтер» перестроился, усилил игру заменами. И нельзя сказать, что мы сбавили, это «Шахтер» значительно прибавил и поднял еще темп. И где-то мы в какой-то момент не выдержали. И в этом тоже нужно работать. После того как мы пропустили голы, мы попытались перестроиться, подняться выше. Выпустили еще двоих нападающих. И я видел, что ребята хотели отыграться, хотели вырвать победу. Но «Шахтер» показал, что играть с ними в открытый футбол очень сложно. Когда появились свободные зоны, они уже много выбегали в контратаки. И игра уже была не под нашим контролем. И это говорит о том, над чем нам нужно работать. Ну и плюс кадровая ситуация – мы были не в оптимальном составе по разным причинам.

Богданов, скорее всего, отравился. И я уже понимал, что в перерыве или после перерыва придется делать замену. Повлияло ли это на игру? Я думаю, что повлияло. Потому что в такую игру сложно входить новым игрокам. Тем более что касается опять же кадрового вопроса – у нас Ореховский и Лукас Рангел только с понедельника начали тренироваться в общей группе», – сказал Вишняк.

Видеообзор матча Шахтер – Колос – 3:2

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Ярослав Вишняк пресс-конференция Колос Ковалевка Шахтер Донецк Шахтер - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Колос Ковалевка
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