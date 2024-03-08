Вишняк признался, почему Колос не сумел выстоять против Шахтера

8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос» Ковалевка. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своих подопечных:

– Команда провела сегодня два разных тайма. Как прокомментируете это в целом?

– Не все зависело от нас, скажем так. Играя против такой команды, как «Шахтер», с хорошим подбором исполнителей, которые индивидуально очень сильны. Наверное, во втором тайме они смогли добавить и где-то индивидуальное мастерство стало, скажем так, еще больше.

Когда мы уже поднаелись, было видно, что мы просто переставали успевать за игроками «Шахтера», перекрывать свободные зоны, не могли долго выйти в атаку.

Это же было и в конце первого тайма, поэтому я бы не сказал, что было два разных тайма. Просто в первом тайме мы играли по счету, я считаю, что правильно построили свою игру, смогли забить мяч, пытались удержать преимущество.

Во втором тайме, когда «Шахтер» сначала сравнял счет, потом вышел вперед, мы попытались перестроиться, подняли наших латералей вверх, пытались высоко накрывать, но «Шахтер» показал, почему это непросто делать. Если у него появляется пространство, он создает очень много моментов – буквально разрывали несколько раз.

– Ожидали ли вы того, что «Шахтер» выйдет на второй тайм играть уже с тремя защитниками?

– Я видел, что вышел Траоре, видел, что перестроились на два нападающих, Конопля падал ниже. Вообще, у них хорошая ротация в центре поля, поэтому я не думаю, что оно сказывалось.

Я считаю все-таки, что где-то мы не дотерпели, и, наверное, все-таки не хватило нам игроков на замене, которые могли бы выйти и отодвинуть игру от наших ворот плюс активно накрывать впереди соперника, поэтому так.

– Во втором тайме ваша команда была практически без мяча. Это от «Шахтера» зависело, или претензии к вашим игрокам?

– У меня претензии к нашим игрокам, потому что мы не смогли правильно отреагировать. Но я их понимаю, потому что играя без мяча, ведя в счете, пропустив два мяча, подняться высоко, начать закрывать «Шахтер» просто так по хлопку не получится.

Потому претензии есть, но это указывает на то, над чем нам нужно работать дальше. Но я благодарен ребятам. Они играли до конца, отквитали один гол, поэтому за характер и самоотдачу могу только поблагодарить их, – сказал Вишняк.