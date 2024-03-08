Бенфика – Рейнджерс – 2:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов
Клуб Анатолия Трубина дома не обыграл гостей из Шотландии
В матче 1/8 Лиги Европы лиссабонская «Бенфика» принимала шотландский «Рейнджерс».
Первый тайм остался за гостями. Невнимательностьзащитников «орлов» привела к тому, что на 7-й минуте забил Том Лоуренс, а перед свистком на перерыв отличился Дюжон Стерлинг. На 45+2 Анхель Ди Мария реализовал пенальти.
Во втором тайме команда Шмидта значительно ускорилась, что позволило контролировать ход поединка. Счет удалось сравнять благодаря автогола Голдсона.
Все решится в Глазго 14 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта.
Бенфика – Рейнджерс – 2:2
Голы: Ди Мария (45+2), Голдсон (67, автогол) – Лоуренс (7), Стерлинг (45+5)
Видеообзор матча
События матча
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