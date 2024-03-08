В матче 1/8 Лиги Европы лиссабонская «Бенфика» принимала шотландский «Рейнджерс».

Первый тайм остался за гостями. Невнимательностьзащитников «орлов» привела к тому, что на 7-й минуте забил Том Лоуренс, а перед свистком на перерыв отличился Дюжон Стерлинг. На 45+2 Анхель Ди Мария реализовал пенальти.

Во втором тайме команда Шмидта значительно ускорилась, что позволило контролировать ход поединка. Счет удалось сравнять благодаря автогола Голдсона.

Все решится в Глазго 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта.

Бенфика – Рейнджерс – 2:2

Голы: Ди Мария (45+2), Голдсон (67, автогол) – Лоуренс (7), Стерлинг (45+5)

Видеообзор матча