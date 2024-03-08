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Лига Европы
Бенфика
07.03.2024 22:00 – FT 2 : 2
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
08 марта 2024, 02:01 | Обновлено 08 марта 2024, 02:04
248
0

Бенфика – Рейнджерс – 2:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов

Клуб Анатолия Трубина дома не обыграл гостей из Шотландии

08 марта 2024, 02:01 | Обновлено 08 марта 2024, 02:04
248
0
Бенфика – Рейнджерс – 2:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 1/8 Лиги Европы лиссабонская «Бенфика» принимала шотландский «Рейнджерс».

Первый тайм остался за гостями. Невнимательностьзащитников «орлов» привела к тому, что на 7-й минуте забил Том Лоуренс, а перед свистком на перерыв отличился Дюжон Стерлинг. На 45+2 Анхель Ди Мария реализовал пенальти.

Во втором тайме команда Шмидта значительно ускорилась, что позволило контролировать ход поединка. Счет удалось сравнять благодаря автогола Голдсона.

Все решится в Глазго 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта.

Бенфика – Рейнджерс – 2:2

Голы: Ди Мария (45+2), Голдсон (67, автогол) – Лоуренс (7), Стерлинг (45+5)

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Автогол забил Коннор Голдсон (Глазго Рейнджерс).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дюжон Стерлинг (Глазго Рейнджерс).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
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Бенфика Глазго Рейнджерс Лига Европы Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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