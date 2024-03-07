7 марта на «Эштадиу да Луш» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» сыграет против «Рейнджерс» (Глазго). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне, первом при Рогере Шмидте, смотрелась посолиднее. На внутренней арене еще рано делать выводы. Там титул лучшего в Примейре, что был взят при немце, в 2023-м, еще вполне можно сохранить, все идет к спору 1 на 1 со Спортингом. Оба столичных гранда оторвались ото всех остальных, включая Порту. Но в Лиге чемпионов на этот раз клуб, что до этого постоянно выходил в плей-офф, с громадным трудом выбрался на итоговое 3-е место - помогла победа в крайнем туре над Ред Буллом в Зальцбурге. Перебравшись таким образом в Лигу Европы, Трубин и компания с немалыми усилиями выбили в феврале Тулузу: дома выиграли 2-1 за счет пары пенальти и умения Ди Марии их реализовывать. А во Франции закончили на нулевую ничью.

Рейнджерс (Глазго)

Клуб в кои-то веки (точнее, после того, как ушел Стивен Джеррард) навязывает реальную борьбу соседнему Селтику. При этом, правда, подопечные Филиппа Клемана не смогли снова пробиться в основной раунд Лиги чемпионов - их туда не пустил ПСВ. Но зато в Лиге Европы шотландцы проявили себя достойно. Они попали в группу с Бетисом, пражской Спартой и АЕКом (Лимассолом), и выиграли первое место там, проиграв только 1 поединок из 6 и не выпустив, вместе с чехами, статусных испанцев в плей-офф. Сейчас светло-синие будут думать, как распределять силы и внимание, ведь параллельно хочется и в Премьершипе наконец-то отобрать первенство у кельтов.

Статистика личных встреч

В 2020-м стороны играли в Лиге Европы, на групповом этапе. Тогда оба поединка принесли результативные ничьи: 3-3 в Лиссабоне, 2-2 в Глазго.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом орлов, которые играют дома. Но сейчас португальцы не так уж и впечатляют, так что можно ставить на победу гостей из Шотландии при форе +1,0 забитый гол (коэффициент - 1,86).