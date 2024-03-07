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Бенфика
07.03.2024 22:00 - : -
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Лига Европы
07 марта 2024, 10:34 |
35
0

Бенфика – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги Европы

07 марта 2024, 10:34 |
35
0
Бенфика – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Бенфика» и «Рейнджерс».

Игра состоится на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Глазго Рейнджерс Лига Европы Анатолий Трубин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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