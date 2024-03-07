В четверг, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Бенфика» и «Рейнджерс».

Игра состоится на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция