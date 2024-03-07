Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ничью 1:1 с ровенским «Вересом» в матче 20-го тура чемпионата Украины:

«Всегда очень неприятно терять очки на последних минутах. Но это футбол. Мы не наиграли на победу. Были моменты, мы могли их реализовывать, но я увидел у соперника больше желания, чем у нас. Больше добавить нечего», – заявил наставник киевлян после матча.

Напомним, «Динамо» упустило победу над «Вересом» из-за пенальти в компенсированное ко второму тайму время.