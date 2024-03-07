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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 21:23 |
2292
12

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»

Тренер «Динамо» – о матче против «Вереса»

07 марта 2024, 21:23 |
2292
12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ничью 1:1 с ровенским «Вересом» в матче 20-го тура чемпионата Украины:

«Всегда очень неприятно терять очки на последних минутах. Но это футбол. Мы не наиграли на победу. Были моменты, мы могли их реализовывать, но я увидел у соперника больше желания, чем у нас. Больше добавить нечего», – заявил наставник киевлян после матча.

Напомним, «Динамо» упустило победу над «Вересом» из-за пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

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Александр Шовковский Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 12
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Viktor Shuper
чесно сказав як є. респект
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+4
Demid Romanchik
Шовковский мужик! Уважение! Хоть я и не за Динамо...
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+4
olex.mykhailov
Реально приємно читати слова справжнього мужика💪 а не ниття старого цигана😎
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+3
serhiy
Коротко і по суті. Але ще мені не сподобалися ваші пізні заміни.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Все норм. Он должен пройти через такие матчи
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Доволі адекватний коментар.
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+2
Gargantua
во втором тайме команда потеряла управляемость. Андриевский и Шепелев напрочь проиграли центр поля.
была очевидна необходимость замен, но Шовковский видимо считал, что баночники игру не усилят.
в конце концов вышедший на замену Бенито и допустил роковую ошибку.
так что трудно сказать вина в этом Шовковского, или кадровой ситуации в Динамо, когда некем усилить игру.
Остается ждать возвращения Ярмоленко, Бражко и Буяльского.
не понял куда пропал Супряга, у Ваната игра не пошла и его надо было менять.
удивляет недоверие к Царенко. хотя на сборах он конечно выглядел плохо.
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+1
savant
Если видел что игра не идёт по плану то почему не попробовал поменять ход игы за счёт замен на много раньше? Первую, и по существу единственную, замену на 84й минуте сделал, остальные были чтоб время потянуть и на удержание сыграть... На удержание счёта играли с предпоследей командой в лиге, вот и поплатились...
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0
Max-Morlock
Надо было в Киеве играть. Там   бы сразу 2 забили.
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-2
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