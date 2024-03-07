Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»
Тренер «Динамо» – о матче против «Вереса»
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ничью 1:1 с ровенским «Вересом» в матче 20-го тура чемпионата Украины:
«Всегда очень неприятно терять очки на последних минутах. Но это футбол. Мы не наиграли на победу. Были моменты, мы могли их реализовывать, но я увидел у соперника больше желания, чем у нас. Больше добавить нечего», – заявил наставник киевлян после матча.
Напомним, «Динамо» упустило победу над «Вересом» из-за пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
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была очевидна необходимость замен, но Шовковский видимо считал, что баночники игру не усилят.
в конце концов вышедший на замену Бенито и допустил роковую ошибку.
так что трудно сказать вина в этом Шовковского, или кадровой ситуации в Динамо, когда некем усилить игру.
Остается ждать возвращения Ярмоленко, Бражко и Буяльского.
не понял куда пропал Супряга, у Ваната игра не пошла и его надо было менять.
удивляет недоверие к Царенко. хотя на сборах он конечно выглядел плохо.