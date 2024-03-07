Халеп предложили wild card на большой турнир в Майами
Симона пока не решила, воспользуется ли предложением
Директор турнира в Майами Джеймс Блэйк предложил экс-первой ракетке мира Симоне Халеп wild card в основную сетку.
Сообщается, что Халеп вместе со своей командой еще не решила, примет ли она приглашение и примет ли участие в турнире WTA 1000 в Майами, который состоится с 19 по 31 марта.
Отметим, что румынка дважды доходила в Майами до полуфинала (2015, 2019).
Отметим, что ранее Спортивный арбитражный суд сократил допинговую дисквалификацию Халеп с 4 лет до 9 месяцев. Она может немедленно вернуться в тур.
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