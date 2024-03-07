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  4. Халеп предложили wild card на большой турнир в Майами
WTA
07 марта 2024, 15:04 |
232
0

Халеп предложили wild card на большой турнир в Майами

Симона пока не решила, воспользуется ли предложением

07 марта 2024, 15:04 |
232
0
Халеп предложили wild card на большой турнир в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Директор турнира в Майами Джеймс Блэйк предложил экс-первой ракетке мира Симоне Халеп wild card в основную сетку.

Сообщается, что Халеп вместе со своей командой еще не решила, примет ли она приглашение и примет ли участие в турнире WTA 1000 в Майами, который состоится с 19 по 31 марта.

Отметим, что румынка дважды доходила в Майами до полуфинала (2015, 2019).

Отметим, что ранее Спортивный арбитражный суд сократил допинговую дисквалификацию Халеп с 4 лет до 9 месяцев. Она может немедленно вернуться в тур.

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WTA Майами Симона Халеп
Источник Antena 3 CNN
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