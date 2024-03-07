В Испании оценили последний матч Лунина в ЛЧ. За что досталось украинцу?
«Реал» прошел «РБ Лейпциг» по итогам двух матчей
В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок. Украинец совершил три сейва и запомнился неудачной игрой на выходе в начале второго тайма, после чего у соперника возник опасный момент, но Андрей сразу исправился и перехватил мяч.
Авторитетное испанское издание AS оценило выступление украинского голкипера в этом поединке.
Лунин играл очень уверенно в течение первого тайма, отбив удар от Шешко, и еще один от Хави Симонса за пять минут до перерыва. Наставник «Реала» Карло Анчелотти несколько раз просил его дольше держать мяч. Он был на грани провала в начале второго тайма, но быстро исправил ситуацию в моменте с Лои Опенда», – говорится в издании.
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