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Лига чемпионов
07 марта 2024, 13:25 | Обновлено 07 марта 2024, 13:36
639
0

В Испании оценили последний матч Лунина в ЛЧ. За что досталось украинцу?

«Реал» прошел «РБ Лейпциг» по итогам двух матчей

07 марта 2024, 13:25 | Обновлено 07 марта 2024, 13:36
639
0
В Испании оценили последний матч Лунина в ЛЧ. За что досталось украинцу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок. Украинец совершил три сейва и запомнился неудачной игрой на выходе в начале второго тайма, после чего у соперника возник опасный момент, но Андрей сразу исправился и перехватил мяч.

Авторитетное испанское издание AS оценило выступление украинского голкипера в этом поединке.

Лунин играл очень уверенно в течение первого тайма, отбив удар от Шешко, и еще один от Хави Симонса за пять минут до перерыва. Наставник «Реала» Карло Анчелотти несколько раз просил его дольше держать мяч. Он был на грани провала в начале второго тайма, но быстро исправил ситуацию в моменте с Лои Опенда», – говорится в издании.

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Лои Опенда Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг
Источник AS
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