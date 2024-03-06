ВИДЕО. Что это было? Лунин чуть не привез гол в матче Лиги чемпионов

В среду, 6 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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В стартовом составе традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал уже девятым в старте.

В начале второго тайма украинский вратарь чуть не привез гол. Андрей ошибся на выходе и оставил соперника перед пустыми воротами, но успел исправить ситуацию, перехватив мяч у игрока «РБ Лейпциг».

По состоянию на 62 минуту на табло – 0:0. На счету Лунина один сейв.

ВИДЕО. Что это было? Лунин чуть не привез гол в матче ЛЧ