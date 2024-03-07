7 марта на «Европа-Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фрайбург» сыграет против «Вест Хэма». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда очень долго, даже по немецким меркам, играет под руководством одного наставника, Кристиана Штрайха. И последние сезоны получились удачными для типичного середняка: он вышел в финал Кубка Германии и уже дважды кряду заканчивал в верхней трети таблицы. С другой стороны, в четверку лучших подняться так и не удалось, а решающий матч за кубковый трофей был проигран. Да и в нынешнем розыгрыше, хотя еще есть шансы на 6-е или хотя бы 7-е место, все-таки наблюдается откат в середину таблицы. Тем важнее для бразильцев из Брайсгау показать сейчас результат в Лиге Европы - в следующий розыгрыш они могут и не попасть. Немцы смогли выйти со второго места из группы и проявили характер с Лансом. После нулевой ничьей во Франции они пропустили дважды дома, но в итоге добились волевой победы в экстра-тайме.

Вест Хэм

Клуб во многом похож на своего соперника. Это тоже середняк своего национального дивизиона, пусть и с амбициями. И именно при нынешнем наставнике, Дэвиде Мойесе, показывает стабильные, хорошие результаты. Особняком стоит победа в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Именно этот успех принес и трофей, и возможность сейчас играть в Лиге Европы. Там англичане смогли показать себя отлично, выиграв свою группу осенью. Так что к плей-офф молотобойцы приступают только сейчас. Достаточно вовремя, ведь в феврале был провал, даже с тремя поражениями кряду. Но в конце зимы удалось начать снова побеждать. Но будет ли для Мойеса еврокубок в приоритете, или он скорее будет бороться за 6-е место в Премьер-Лиги?

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2023-м году в групповом турнире этого же турнира. И тогда дважды выиграли хаммерс.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество немцам. Но англичане с ними умеют играть, так что поставим на нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).