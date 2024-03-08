Лига Европы08 марта 2024, 03:13 | Обновлено 08 марта 2024, 03:15
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Фрайбург – Вест Хэм – 1:0. Грегорич принес победу. Видео голов и обзор
Клуб Бундеслиги одолел представителя АПЛ
08 марта 2024, 03:13 | Обновлено 08 марта 2024, 03:15
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В матче 1/8 финала Лиги Европы сошлись клубы Бундеслиги и АПЛ. «Фрайбург» принимал лондонский «Вест Хэм».
Поединок проходил ровно, каждая команда имела свои моменты на разном отрезке игры.
Все решил гол Михаэля Грегорича на 81-й минуте. Опытный австриец замкнул прострел от Роланда Шаллаи.
«Молотобойцы» будут иметь шанс доказать, что они сильнее через неделю, 14 марта. Именно тогда состоится ответный матч.
Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта.
Фрайбург – Вест Хэм – 1:0
Гол: Грегорич (81)
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
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