В матче 1/8 финала Лиги Европы сошлись клубы Бундеслиги и АПЛ. «Фрайбург» принимал лондонский «Вест Хэм».

Поединок проходил ровно, каждая команда имела свои моменты на разном отрезке игры.

Все решил гол Михаэля Грегорича на 81-й минуте. Опытный австриец замкнул прострел от Роланда Шаллаи.

«Молотобойцы» будут иметь шанс доказать, что они сильнее через неделю, 14 марта. Именно тогда состоится ответный матч.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта.

Фрайбург – Вест Хэм – 1:0

Гол: Грегорич (81)

Видеообзор матча