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  4. Фрайбург – Вест Хэм – 1:0. Грегорич принес победу. Видео голов и обзор
Лига Европы
Фрайбург
07.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 марта 2024, 03:13 | Обновлено 08 марта 2024, 03:15
12
0

Фрайбург – Вест Хэм – 1:0. Грегорич принес победу. Видео голов и обзор

Клуб Бундеслиги одолел представителя АПЛ

08 марта 2024, 03:13 | Обновлено 08 марта 2024, 03:15
12
0
Фрайбург – Вест Хэм – 1:0. Грегорич принес победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Лиги Европы сошлись клубы Бундеслиги и АПЛ. «Фрайбург» принимал лондонский «Вест Хэм».

Поединок проходил ровно, каждая команда имела свои моменты на разном отрезке игры.

Все решил гол Михаэля Грегорича на 81-й минуте. Опытный австриец замкнул прострел от Роланда Шаллаи.

«Молотобойцы» будут иметь шанс доказать, что они сильнее через неделю, 14 марта. Именно тогда состоится ответный матч.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта.

Фрайбург – Вест Хэм – 1:0

Гол: Грегорич (81)

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
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Фрайбург Вест Хэм Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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