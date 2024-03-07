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Лига Европы
Марсель
07.03.2024 22:00 - : -
Вильярреал
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Лига Европы
07 марта 2024, 02:59 |
23
0

Марсель – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 7 марта 22:00 по Киеву

07 марта 2024, 02:59 |
23
0
Марсель – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта на «Велодроме» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» сыграет против «Вильярреала». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Команда прямо между поединками прошлого раунда еврокубка сменили наставника. Все довольно долго шло к отставке Гаттузо, при котором и из кубка выпали, и в чемпионате просели. Хотя с Дженнаро и получилось добиться неплохого результата в Гамбурге, в формально выездном поединке против донецкого Шахтера - в итоге закончили 2-2 - все равно с итальянцем без сожалений расстались. Его сменил Гассе, недавно изгнанный из сборной Кот д'Ивуара прямо в разгар домашнего КАН - выиграли турнир ивуарийцы уже без полноценного наставника. На новом месте опытный специалист начал неплохо. В том числе справились с горняками в ответном поединке. Не помешал и быстрый гол соперника на Велодроме, когда Судаков реализовал пенальти - на него ответили тремя своими.

Вильярреал

Клуб при Эмери показывал оптимальные результаты на международной арене - выиграл Лигу Европы и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Когда Унаи вернулся в Англию, откликнувшись на предложение Астон Виллы, ничего выдающегося не получалось в еврокубке, но зато в Примере прошлой весной получилось подняться на пятое место. Сейчас подводников резко сдали во внутреннем первенстве, безнадежно откатившись в нижнюю часть турнирной таблицы (а в кубке и вовсе уступили скромному Унионистасу). Но при этом они достойно проявили себя в Лиге Европы. Попав в группу с Ренном, Маккаби из Хайфы и Панатинаикосом, именно желтый субмарин смог, набрав 13 очков, выиграть свою группу. И за счет этого только сейчас, со стадии 1/8 финала, приступает к борьбе в рамках плей-офф.

Статистика личных встреч

До этого команды проводили товарищеские поединки. В 2018-м в таком формате была ничья, через 3 года выиграл Олимпик.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы французов. Но испанцам нужно хотя бы где-то проявить себя - ставим на то, что они не проиграют (коэффициент - 1,82).

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Марсель Вильярреал Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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