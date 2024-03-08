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Лига Европы
Марсель
07.03.2024 22:00 – FT 4 : 0
Вильярреал
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Лига Европы
08 марта 2024, 03:46 | Обновлено 08 марта 2024, 08:19
461
3

Марсель – Вильярреал – 4:0. Без Гаттузо пошла игра. Видео голов и обзор

Французский клуб разгромил испанцев

08 марта 2024, 03:46 | Обновлено 08 марта 2024, 08:19
461
3
Марсель – Вильярреал – 4:0. Без Гаттузо пошла игра. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Марсель», который в предыдущем раунде выбил донецкий «Шахтер», у себя дома принимал «Вильярреал».

Клуб Лиги 1 спокойно обыграл гостей. Крепкий представитель Ла Лиги за первый час поединка пропустил четыре гола. После этого «Марсель» сбавил обороты, а гости после такого нокдауна ничего толкового создать и не смогли.

Фактически ответный матч превращается в формальность.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта

Марсель – Вильярреал – 4:0

Голы: Верету (23), Москера (28 автогол), Обамеянг (42, 59)

Видеообзор матча

События матча

62’
Альберто Морено (Вильярреал) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Йерсон Москера (Вильярреал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
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Марсель Вильярреал видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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ErichMariaШевченко
Очень слабенький Марсель.   В большинстве не смогли забить пятый.
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+1
u6464u
далекі люди від футболу казали «мертвий Марсель».)))
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+1
New Zealander
Вот вам и "слабый" Марсель. Динамоботы обсырали Шахтер а теперь тихонько сопят в две дырочки
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-1
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