В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Марсель», который в предыдущем раунде выбил донецкий «Шахтер», у себя дома принимал «Вильярреал».

Клуб Лиги 1 спокойно обыграл гостей. Крепкий представитель Ла Лиги за первый час поединка пропустил четыре гола. После этого «Марсель» сбавил обороты, а гости после такого нокдауна ничего толкового создать и не смогли.

Фактически ответный матч превращается в формальность.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта

Марсель – Вильярреал – 4:0

Голы: Верету (23), Москера (28 автогол), Обамеянг (42, 59)

Видеообзор матча