Марсель – Вильярреал – 4:0. Без Гаттузо пошла игра. Видео голов и обзор
Французский клуб разгромил испанцев
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Марсель», который в предыдущем раунде выбил донецкий «Шахтер», у себя дома принимал «Вильярреал».
Клуб Лиги 1 спокойно обыграл гостей. Крепкий представитель Ла Лиги за первый час поединка пропустил четыре гола. После этого «Марсель» сбавил обороты, а гости после такого нокдауна ничего толкового создать и не смогли.
Фактически ответный матч превращается в формальность.
Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта
Марсель – Вильярреал – 4:0
Голы: Верету (23), Москера (28 автогол), Обамеянг (42, 59)
Видеообзор матча
События матча
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