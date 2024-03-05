Жеребьевка квалификации женского Евро-2025. Смотреть онлайн. LIVE

5 марта в 14:00 по Киеву в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 по футболу среди женщин.

Квалификация женского Евро-2025 среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и определит, какие 15 команд присоединятся к хозяйке – Швейцарии.

Окончательное расположение команд в лигах определилось после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.

Сборная Украины соревновалась в плей-офф с Болгарией. Сине-желтые дважды обыграли соперниц (4:0, 3:0) и продлили прописку в дивизионе B.

Дивизионы квалификации Евро-2025 среди женских команд

Лига А

🔹 Корзина 1: Испания, Франция, Германия, Нидерланды

🔹 Корзина 2: Англия, Дания, Италия, Австрия

🔹 Корзина 3: Исландия, Бельгия, Швеция, Норвегия

🔹 Корзина 4: Ирландия, Финляндия, Польша, Чехия

Лига В

🔸 Корзина 1: Португалия, Швейцария, Шотландия, Уэльс

🔸 Корзина 2: Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия, Венгрия

🔸 Корзина 3: Словакия, Северная Ирландия, Украина , Турция

, Турция 🔸 Корзина 4: Мальта, Израиль, Косово, Азербайджан

Лига С

🔹 Корзина 1: Словения, Греция, беларусь, Румыния, Албания

🔹 Корзина 2: Латвия, Черногория, Болгария, Эстония, Литва

🔹 Корзина 3: Люксембург, Казахстан, Северная Македония, Кипр, Андорра.

🔹 Корзина 4: Грузия, Молдова, Фарерские острова, Армения

Как будет проходить жеребьевка

На групповом этапе, который пройдет с апреля по июль, команды сыграют в трех лигах. Сборные распределят по лигам на основе рейтинга женской Лиги наций.

Первые 16 команд рейтинга в Лиге А. Вторые 16 команд рейтинга в Лиге В. Оставшиеся 19 команд (с 33-й по 51-ю) в Лиге С.

В трех лигах команды будут разбиты на 13 групп:

Лига А: четыре группы по четыре команды.

Лига В: четыре группы по четыре команды.

Лига C: четыре группы по четыре команды и одна группа из трех команд.

Основные принципы жеребьевки групповой стадии:

Состав групп в каждой лиге будет определен жеребьевкой.

В каждой лиге посев команд производится на основе рейтинга в женской Лиге наций.

Команды, игравшие в группах по три команды на групповом этапе Лиги наций, в Европейской квалификации по возможности будут определены в группы из четырех команд.

Условия жеребьевки

Разведение команд по разным группам. Соглаcно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, в одну группу не могут попасть следующие сборные:

Косово (Лига B, корзина 4) и Босния и Герцеговина (Лига B, корзина 2)

Косово (Лига B, корзина 4) и Сербия (Лига B, корзина 2)

Из групп с тремя командами - в группы с четырьмя. Сборные, игравшие в квалификации женской Лиги наций УЕФА в группах с тремя командами, теперь попадут в группы с четырьмя командами:

Болгария (Группа C5)

Северная Македония (Группа C5)

Процедура жеребьевки

Лига C. Жеребьевка начинается с Лиги C и первой корзины, в которой находятся пять шаров. Вытянутые сборные распределяются по группам в порядке возрастания от C1 до C5, за исключением ограничений/условий, предусмотренных регламентом.

Вытягивается шар с первой сборной, и она попадает в группу C1, далее – C2, C3, C4, C5.

Жеребьевка продолжится среди второй и третьей корзин, к которым применяется та же процедура, что и к первой.

Затем пройдет жеребьевка в рамках четвертой корзины, в которой находятся четыре шара. Вытянутые сборные распределяются по группам в порядке возрастания от C1 до C4, за исключением ограничений/условий, предусмотренных регламентом.

Лига B. Жеребьевка начинается с Лиги В и первой корзины, в которой находятся четыре шара. Вытянутые сборные распределяются по группам в порядке возрастания от В1 до В4, за исключением ограничений/условий, предусмотренных регламентом.

Вытягивается шар с первой сборной, и она попадает в группу В1, далее – В2, В3, В4.

Лига A. Процедура жеребьевки для Лиги А аналогична процедуре, которая будет использоваться в Лиге В. По итогам жеребьевки в каждой из групп А1, А2, А3 и А4 будет по одному представителю всех четырех корзин.

Групповой турнир

В квалификации, как и в Лиге наций, команды выступают в группах по четыре или три команды (Лига C). В рамках шести туров (с апреля по июль) каждая команда проводит один домашний матч и один выездной против всех соперников в своей группе.

Две лучшие команды в каждой группе Лиги А получат места в финальном турнире ЕВРО-2025, куда уже автоматически отобралась хозяйка Швейцария. Оставшиеся семь путевок будут разыграны в двух стыковых раундах в октябре и ноябре/декабре.

Стыковые матчи

Первый раунд стыков разбит на два пути. В одном команды, занявшие третьи и четвертые места в группах Лиги А, сыграют с пятью победителями групп и тремя лучшими командами из числа занявших вторые места в Лиге С. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути четыре победителя групп и два лучших обладателя вторых мест в Лиге B жеребьевкой будет сведены в шесть пар с двумя оставшимися обладателями вторых мест и четырьмя обладателями третьих позиций в Лиге В. Шесть победителей выйдут во второй раунд стыков.

Во втором раунде победители обоих путей по итогам жеребьевки образуют семь пар. Первые семь сборных с наивысшим рейтингом Европейской квалификации будут сеяными. Победители семи противостояний выйдут в финальный турнир.

Пути команд в стыковых матчах при необходимости будут скорректированы с учетом выступлений сборной Швейцарии, которая сыграет в Лиге В, но на Евро-2025 будет представлена в качестве хозяйки.

Повышение и понижение в классе

Параллельно команды также будут бороться за позиции в следующей Лиге наций, которая начинает цикл 2025-27 годов:

победители, обладатели вторых и третьих мест в группах Лиги А останутся в Лиге А;

обладатели вторых мест и три лучших обладателя третьих мест в группах Лиги В останутся в Лиге В;

обладатели вторых, третьих и четвертых мест в группах Лиги С останутся в Лиге С;

победители групп в Лигах В и С перейдут в лигу выше;

обладатели четвертых мест в группах Лиг А и В, а также худший обладатель третьего места опустятся в лигу ниже.

Календарь женского Евро-2025

Жеребьевка Европейской квалификации: 5 марта 2024 года

Туры 1 и 2: 3–9 апреля 2024 года

Туры 3 и 4: 29 мая – 4 июня 2024 года

Туры 5 и 6: 10–16 июля 2024 года

Жеребьевка стыковых матчей: 19 июля 2024 года

Первый раунд стыковых матчей (2 матча): 23–29 октября 2024 года

Второй раунд стыковых матчей (2 матча): 27 ноября – 3 декабря 2024 года

Жеребьевка финальной стадии: 16 декабря 2024 года

Финальная стадия: 2–27 июля 2025 года (Швейцария)

Жеребьевка квалификации женского Евро-2025. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 5 марта в 14:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА.

Состав лиг и корзин при жеребьевке