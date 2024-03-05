Заявление УАФ по составу от Минспорта: «Список игроков – предварительный»

4 марта Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, что, по факту, и является заявкой «сине-желтых».

5 марта Украинская ассоциация футбола выпустила официальное завление, объяснив, что это предварительный список.

«Список вызванных на плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года футболистов сборной Украины был предоставлен Украинской ассоциацией футбола по требованию Министерства молодежи и спорта Украины 26 февраля для оформления приказа об участии национальной команды в мартовских поединках.

С Минмолодьспорта было согласовано, что список игроков – предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице.

Таким образом, список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам.

Перечень футболистов, которые примут участие в мартовском подготовительном сборе, будет обнародован в течение этой недели на официальных ресурсах УАФ», – сказано в заявлении.