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  4. Заявление УАФ по составу от Минспорта: «Список игроков – предварительный»
Чемпионат Европы
05 марта 2024, 11:17 |
886
2

Заявление УАФ по составу от Минспорта: «Список игроков – предварительный»

Официальный список будет обнародован в течение этой недели

05 марта 2024, 11:17 |
886
2
Заявление УАФ по составу от Минспорта: «Список игроков – предварительный»
УАФ

4 марта Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, что, по факту, и является заявкой «сине-желтых».

5 марта Украинская ассоциация футбола выпустила официальное завление, объяснив, что это предварительный список.

«Список вызванных на плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года футболистов сборной Украины был предоставлен Украинской ассоциацией футбола по требованию Министерства молодежи и спорта Украины 26 февраля для оформления приказа об участии национальной команды в мартовских поединках.

С Минмолодьспорта было согласовано, что список игроков – предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице.

Таким образом, список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам.

Перечень футболистов, которые примут участие в мартовском подготовительном сборе, будет обнародован в течение этой недели на официальных ресурсах УАФ», – сказано в заявлении.

По результатам жеребьевки cборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, то она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Fant24
Все хотят руководить и публикуют фейковый никакого отношнния к игре состав чтобы первое побольше включить.в делегацию.дармоедов сидящих на шее у спортсменов и второе подтвердить что они работают без передышки и формируют документы хотя все понимают что цена этого доквмента 0.
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+2
mini.f
А как погнали волну, что это фейковый документ министерства! Оказывается все нормально, а почему так много народу в списке - так это всегда так делается, из этого списка и будет определен основной состав команды. Не будет министерство через каждый день делать новый приказ, пора уже знать некоторым об этом.
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-2
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