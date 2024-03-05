Заявление УАФ по составу от Минспорта: «Список игроков – предварительный»
Официальный список будет обнародован в течение этой недели
4 марта Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, что, по факту, и является заявкой «сине-желтых».
5 марта Украинская ассоциация футбола выпустила официальное завление, объяснив, что это предварительный список.
«Список вызванных на плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года футболистов сборной Украины был предоставлен Украинской ассоциацией футбола по требованию Министерства молодежи и спорта Украины 26 февраля для оформления приказа об участии национальной команды в мартовских поединках.
С Минмолодьспорта было согласовано, что список игроков – предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице.
Таким образом, список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам.
Перечень футболистов, которые примут участие в мартовском подготовительном сборе, будет обнародован в течение этой недели на официальных ресурсах УАФ», – сказано в заявлении.
По результатам жеребьевки cборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.
Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, то она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
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