Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Чемпионат Европы
04 марта 2024, 19:50 |
1072
5

Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной

Минспорта обнародовало список футболистов на плей-офф Евро-2024 против БиГ

04 марта 2024, 19:50 |
1072
5
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

В приказе указано, что в список делегации попали футболисты, которые отправятся из Марбельи (Испания), где состоится тренировочный сбор подопечных Сергея Реброва, в Зеницу (Босния и Герцеговина) 19 марта.

Список футболистов сборной Украины, которые попали в делегацию:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»), Анатолий Трубин («Бенфика»).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер»), Александр Сваток («Днепр-1»), Илья Забарный («Борнмут»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – «Шахтер»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Виктор Цыганков («Жирона»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский ( «Дженоа»), Александр Зинченко («Арсенал»), Михаил Мудрик («Челси»).

Форварды: Даниил Сикан («Шахтер»), Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»).

Резервный список:

Вратарь: Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – «Динамо»).

Форварды: Назарий Русин («Сандерленд»), Владислав Ванат («Динамо»).

По результатам жеребьевки cборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, то она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

По теме:
Лидер Сассуоло получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024
Игрок Барселоны откажется от операции ради возможности сыграть на Евро-2024
Боснийский защитник: «У нашей сборной нет шансов победить Украину»
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 Сергей Ребров заявка
Источник Минспорта Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
Футбол | 04 марта 2024, 12:23 13
Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Шахтера»

Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
Футбол | 04 марта 2024, 19:13 0
Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Бокс | 03.03.2024, 20:43
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Футбол | 04.03.2024, 07:02
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergey Romanchik
Как по мне то вместо Назарины нужен Шапаренко..
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
С ДК только 4 чела из которых может только Караваев на замену выйдит....диградация во всей красе
Ответить
0
Pavel_i_CO
Цікаво, в чому логіка, що найкращий бомбардир УПЛ в резерві, а Сікан в основі?)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 20
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 8
Футбол
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем