Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной

Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации национальной сборной на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

В приказе указано, что в список делегации попали футболисты, которые отправятся из Марбельи (Испания), где состоится тренировочный сбор подопечных Сергея Реброва, в Зеницу (Босния и Герцеговина) 19 марта.

Список футболистов сборной Украины, которые попали в делегацию:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»), Анатолий Трубин («Бенфика»).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер»), Александр Сваток («Днепр-1»), Илья Забарный («Борнмут»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – «Шахтер»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Виктор Цыганков («Жирона»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский ( «Дженоа»), Александр Зинченко («Арсенал»), Михаил Мудрик («Челси»).

Форварды: Даниил Сикан («Шахтер»), Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»).

Резервный список:

Вратарь: Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – «Динамо»).

Форварды: Назарий Русин («Сандерленд»), Владислав Ванат («Динамо»).

По результатам жеребьевки cборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, то она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.