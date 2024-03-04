Бултер объяснила, как ей удалось обыграть Костюк после проигранного сета

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения встречи Бултер подвела итоги соревнований, а также прокомментировала ход финальной встречи с украинкой:

«До сих пор не понимаю, что произошло. Эта неделя была для меня очень особенной по многим причинам. Замечательные ощущения. Я упорно работала на протяжении всей недели и показывала невероятный теннис. Сегодня была настоящая битва, в том числе с самой собой. Но я смогла справиться со своими нервами и это принесло свой результат.

В первом сете я не могла найти тот теннис, в который играла по ходу этой недели. Конечно, и условия совершенно другие вечером, становится холоднее, немного тяжело подавать. Для меня было важно сохранять ментальную стойкость и держать себя в руках. Я старалась расслабиться и просто играть, и это мне помогло.



Перед матчем я сказала своему тренеру, если будет видно, что я не получаю удовольствие от игры, чтобы он мне напоминал, что я уже играю в финале турнира WTA 500. Иногда я бываю слишком строгой к себе. Я каждый день ожидаю от себя максимального уровня, который только могу показать. Сегодня была и ментальная битва.



Алекс де Минаур? Да, он также провёл невероятную неделю. Просто ошеломляюще – выиграть титул на турнире ATP 500 второй год подряд. Меня это очень вдохновляет. Попробую повторить свой успех в Сан-Диего и в следующем сезоне.

Заряд уверенности? Он огромный. Но и стабильность для меня является одним из главных факторов в этом году. Я обыгрываю соперниц, которые намного выше меня в рейтинге, и это то, что мне нужно делать. Здесь ничего не останавливается, я хочу продолжать, и посмотрим, как далеко я зайду. Я хочу становиться лучше».