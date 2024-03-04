Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Хесус Хиль Мансано не будет судить ближайшие матчи Ла Лиги
2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.
В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако несколькими секундами ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.
Сообщается, что главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано будет отстранен на ближайшие матчи Ла Лиги из-за своих ошибок.
Отметим, что Мансано судил недавний матч сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Италии, где был спорный момент с неназначенным пенальти после падения Михаила Мудрика в конце игры.
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