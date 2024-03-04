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  4. Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Испания
04 марта 2024, 15:28 |
3518
7

Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы

Хесус Хиль Мансано не будет судить ближайшие матчи Ла Лиги

04 марта 2024, 15:28 |
3518
7
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Реал

2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако несколькими секундами ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Сообщается, что главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано будет отстранен на ближайшие матчи Ла Лиги из-за своих ошибок.

Отметим, что Мансано судил недавний матч сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Италии, где был спорный момент с неназначенным пенальти после падения Михаила Мудрика в конце игры.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига
Источник Twitter
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Комментарии 7
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Mykhailo Gordienko
Арбітр свиснув про закінчення матчу. Гравці Валенсії зупинилися, і тому Реал забив гол, коли гравці Валенсії вимкнулися з епізоду.
Такою була послідовність.
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+6
luceorius
 Цей інцидент є хорошим аргументом для запровадження у футболі чистого часу. В даному випадку арбітр мав рацію, інакше у Валенсії були б куди обгрунтованіші підстави для протесту.
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+2
KOT
А нашим таким арбітрам дають премію 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
ErichMariaШевченко
И это не какая то  Дибанга
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-1
vbrjkf
Карма наздогнала...
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
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