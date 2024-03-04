Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы

2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако несколькими секундами ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Сообщается, что главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано будет отстранен на ближайшие матчи Ла Лиги из-за своих ошибок.

Отметим, что Мансано судил недавний матч сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Италии, где был спорный момент с неназначенным пенальти после падения Михаила Мудрика в конце игры.