Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

Для Марты это второй финал в карьере и первый в 2024 году. Костюк боролась за второй титул. В 2023 году она стала чемпионкой соревнований в Остине.

За свои выступления на кортах США Костюк заработала $87,655. Бултер получила чек в $142,000.

В Сан-Диего Украину представляли еще две украинки: Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Даяна вылетела во 2-м раунде от Анны Блинковой. Ястремская получила $13,590.

Цуренко проиграла будущей победительнице Бултер в 1/16 финала. Ее чек составил $9,820.