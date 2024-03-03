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Италия
03 марта 2024, 11:15 | Обновлено 03 марта 2024, 11:26
109
0

Чем смогут удержать? Интер хочет новый контракт с Индзаги

«Нерадзурри» рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с тренером

03 марта 2024, 11:15 | Обновлено 03 марта 2024, 11:26
109
0
Чем смогут удержать? Интер хочет новый контракт с Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Руководство миланского «Интера» планирует заключить новое соглашение с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Сообщается, что 47-летнему специалисту будет предложен договор сроком до 2027 года.

Новый контракт Симоне Индзаги будет предусматривать увеличение его заработной платы.

Напомним, действующий контракт Индзаги рассчитано до лета 2025 года.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. При нем клуб дважды выиграл Кубок Италии и трижды завоевал Суперкубок страны. Кроме этого, в минувшем сезоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

Сейчас «Интер» лидирует в таблице Серии А. Имея 69 очков, он на 12 пунктов опережает ближайшего преследователя – «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Интер» отметился при Индзаги историческим достижением.

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Источник Николо Скира
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