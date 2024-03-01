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Чемпионат Германии
Фрайбург
01.03.2024 21:30 – FT 2 : 2
Бавария
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Германия
01 марта 2024, 23:24 |
928
2

Байер – чемпион? Бавария снова потеряла очки в Бундеслиге

Матч против «Фрайбурга» закончился со счетом 2:2

01 марта 2024, 23:24 |
928
2
Байер – чемпион? Бавария снова потеряла очки в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и мюнхенской «Баварией». Игра закончилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча выдалось для мюнхенцев не из благоприятных. На 12-й минуте затяжную атаку с несколькими ударами дальним выстрелом завершил Кристиан Гюнтер, чем вывел «Фрайбург» вперед.

Еще до завершения первого тайма 18-летний Матис Тель сравнял счет во встрече, а в середине второго тайма, казалось бы, победу «Баварии» принес Джамал Мусиала.

Однако против победы «Баварии» был нападающий «Фрайбурга» Лукас Гелер, который на 87-й минуте вырвал для своей команды ничью.

В турнирной таблице «Байер» опережает «Баварию» на 7 очков, при этом имея матч в запасе.

Бундеслига. 24 тур

Фрайбург – Бавария – 2:2

Голы: Гюнтер, 12, Гелер, 87 – Тель, 35, Мусиала, 75

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Фрайбург Бавария чемпионат Германии по футболу Фрайбург - Бавария Джамал Мусиала Матис Тель
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
да дело даже не в очках, а в игре
похоже у Баварии все с каждым туром становится только хуже
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0
PUMA
Потенциальные +10 за 10 туров до конца.Всё в ногах,Байера!!!
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-1
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