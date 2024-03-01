Байер – чемпион? Бавария снова потеряла очки в Бундеслиге
Матч против «Фрайбурга» закончился со счетом 2:2
Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и мюнхенской «Баварией». Игра закончилась со счетом 2:2.
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Начало матча выдалось для мюнхенцев не из благоприятных. На 12-й минуте затяжную атаку с несколькими ударами дальним выстрелом завершил Кристиан Гюнтер, чем вывел «Фрайбург» вперед.
Еще до завершения первого тайма 18-летний Матис Тель сравнял счет во встрече, а в середине второго тайма, казалось бы, победу «Баварии» принес Джамал Мусиала.
Однако против победы «Баварии» был нападающий «Фрайбурга» Лукас Гелер, который на 87-й минуте вырвал для своей команды ничью.
В турнирной таблице «Байер» опережает «Баварию» на 7 очков, при этом имея матч в запасе.
Бундеслига. 24 тур
Фрайбург – Бавария – 2:2
Голы: Гюнтер, 12, Гелер, 87 – Тель, 35, Мусиала, 75
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