Байер – чемпион? Бавария снова потеряла очки в Бундеслиге

Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и мюнхенской «Баварией». Игра закончилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча выдалось для мюнхенцев не из благоприятных. На 12-й минуте затяжную атаку с несколькими ударами дальним выстрелом завершил Кристиан Гюнтер, чем вывел «Фрайбург» вперед.

Еще до завершения первого тайма 18-летний Матис Тель сравнял счет во встрече, а в середине второго тайма, казалось бы, победу «Баварии» принес Джамал Мусиала.

Однако против победы «Баварии» был нападающий «Фрайбурга» Лукас Гелер, который на 87-й минуте вырвал для своей команды ничью.

В турнирной таблице «Байер» опережает «Баварию» на 7 очков, при этом имея матч в запасе.

Бундеслига. 24 тур

Фрайбург – Бавария – 2:2

Голы: Гюнтер, 12, Гелер, 87 – Тель, 35, Мусиала, 75