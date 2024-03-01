1 марта на «Европа-Парк» пройдет матч 24-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Фрайбург» сыграет против «Баварии». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда в этом сезоне продолжила борьбу в еврокубках и на весну. Она повторно квалифицировалась прошлой весной в Лигу Европы. Там немцы снова закончили вторыми в своей группе, так что плей-офф для них стартовал в феврале. В очень непростой дуэли с Лансом: после нулевой ничьей во Франции проигрывали 0-2 дома, но выбили кроваво-золотых в экстра-тайме. Теперь, в четверг, начинается новый раунд - противником на жеребьевке выпал осенний соперник, Вест Хэм. Подопечные Штрайха, конечно же, будут бороться, но и в Бундеслиге им нельзя сбавлять обороты - там отнюдь не гарантировано даже седьмое место. Тем более что в прошлом туре уступили 1-2 такому скромному противнику, Аугсбургу.

Бавария

Клуб в последний раз действительно сильно смотрелся при Флике, и не зря тогда брал требл. Вскоре после этого Ханси рассорился с руководством и покинул под благовидным предлогом проект, и это тот случай, когда проиграли все. Тренер опозорился с национальной сборной Германии. А в Мюнхене дважды кряду не угадали с новыми наставниками. Нагельсманна снимали прошлой весной, о Тухеле тоже анонсировали прощание в этом сезоне. Все логично: поражения в Суперкубке и кубке, а если во вторник не выиграть у Лацио, то и Лига чемпионов закончится уже в 1/8 финала. Вроде бы нужно приготовиться к итальянцам получше, тем более что в Бундеслиге и так наломали дров вдоволь. Могли вполне потерять очки и с РБ Лейпциг, но на 90+ минуте Кейн не только оформил дубль, но и итоговые 2-1.

Статистика личных встреч

Рекордмейстеры выигрывали большинство встреч. Но прошлой весной бразильцы из Брайсгау их выбили в кубке страны. Впрочем, после этого их уже дважды побеждали.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе гостей из Мюнхена. Тут согласимся и поставим на чемпиона при форе -1 забитый мяч (коэффициент - 1,76).