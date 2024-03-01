Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Фрайбург
01.03.2024 21:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 марта 2024, 03:10 |
8
0

Фрайбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 1 марта в 21:30 по Киеву

01 марта 2024, 03:10 |
8
0
Фрайбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

1 марта на «Европа-Парк» пройдет матч 24-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Фрайбург» сыграет против «Баварии». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда в этом сезоне продолжила борьбу в еврокубках и на весну. Она повторно квалифицировалась прошлой весной в Лигу Европы. Там немцы снова закончили вторыми в своей группе, так что плей-офф для них стартовал в феврале. В очень непростой дуэли с Лансом: после нулевой ничьей во Франции проигрывали 0-2 дома, но выбили кроваво-золотых в экстра-тайме. Теперь, в четверг, начинается новый раунд - противником на жеребьевке выпал осенний соперник, Вест Хэм. Подопечные Штрайха, конечно же, будут бороться, но и в Бундеслиге им нельзя сбавлять обороты - там отнюдь не гарантировано даже седьмое место. Тем более что в прошлом туре уступили 1-2 такому скромному противнику, Аугсбургу.

Бавария

Клуб в последний раз действительно сильно смотрелся при Флике, и не зря тогда брал требл. Вскоре после этого Ханси рассорился с руководством и покинул под благовидным предлогом проект, и это тот случай, когда проиграли все. Тренер опозорился с национальной сборной Германии. А в Мюнхене дважды кряду не угадали с новыми наставниками. Нагельсманна снимали прошлой весной, о Тухеле тоже анонсировали прощание в этом сезоне. Все логично: поражения в Суперкубке и кубке, а если во вторник не выиграть у Лацио, то и Лига чемпионов закончится уже в 1/8 финала. Вроде бы нужно приготовиться к итальянцам получше, тем более что в Бундеслиге и так наломали дров вдоволь. Могли вполне потерять очки и с РБ Лейпциг, но на 90+ минуте Кейн не только оформил дубль, но и итоговые 2-1.

Статистика личных встреч

Рекордмейстеры выигрывали большинство встреч. Но прошлой весной бразильцы из Брайсгау их выбили в кубке страны. Впрочем, после этого их уже дважды побеждали.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе гостей из Мюнхена. Тут согласимся и поставим на чемпиона при форе -1 забитый мяч (коэффициент - 1,76).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Израиль – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Полесье – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Следующий после Тухеля: кто возглавит Баварию летом?
Фрайбург Бавария Фрайбург - Бавария чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Биатлон | 29 февраля 2024, 11:45 11
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек

Первая медаль Украины на Юниорском чемпионате мира

ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Футбол | 29 февраля 2024, 23:12 24
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля

Ранее футболист принял участие в матче против «Шахтера», который состоялся 26 февраля

Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Футбол | 01.03.2024, 01:25
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Футбол | 29.02.2024, 11:29
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 17
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 11
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 24
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 23
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем