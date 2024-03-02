ТУХЕЛЬ: «В первом тайме устроили себе харакири»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:2).

«В первом тайме мы частично устроили себе харакири. Мы плохо сыграли первые полчаса, полностью без структуры, очень недисциплинированно и справедливо уступали в счете.

Мы вообще играли не на своих позициях, теряли мяч, когда шли вперед, и приглашали наших соперников в контратаки. Затем мы показали хорошую реакцию, провели хороший второй тайм с большим количеством моментов и, наконец, были вознаграждены за свои старания.

Безусловно, мы можем лучше защищаться, чем когда пропускали мячи. Кроме того, мы полностью доминировали во втором тайме и создали массу голевых моментов», — заявил немецкий специалист.