Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТУХЕЛЬ: «В первом тайме устроили себе харакири»
Германия
02 марта 2024, 10:55 |
138
0

ТУХЕЛЬ: «В первом тайме устроили себе харакири»

Тренер «Баварии» — о ничьей с «Фрайбургом»

02 марта 2024, 10:55 |
138
0
ТУХЕЛЬ: «В первом тайме устроили себе харакири»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:2).

«В первом тайме мы частично устроили себе харакири. Мы плохо сыграли первые полчаса, полностью без структуры, очень недисциплинированно и справедливо уступали в счете.

Мы вообще играли не на своих позициях, теряли мяч, когда шли вперед, и приглашали наших соперников в контратаки. Затем мы показали хорошую реакцию, провели хороший второй тайм с большим количеством моментов и, наконец, были вознаграждены за свои старания.

Безусловно, мы можем лучше защищаться, чем когда пропускали мячи. Кроме того, мы полностью доминировали во втором тайме и создали массу голевых моментов», — заявил немецкий специалист.

По теме:
Луис Энрике объяснил, почему заменил Мбаппе после первого тайма в матче ПСЖ
Юбилей с горьким привкусом. Бавария первой провела 2000 матчей в Бундеслиге
Анчелотти дал совет фанатам Валенсии и Яремчука перед суперматчем в Испании
Томас Тухель Бавария Бундеслига Фрайбург - Бавария пресс-конференция
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Футбол | 02 марта 2024, 07:02 1
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?

«Ньюкасл» предлагает за украинца шесть миллионов евро

Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Футбол | 01 марта 2024, 14:29 6
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа

Тренер считает, что Тибо Куртуа достаточно близок к возвращению

Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии
Футбол | 02.03.2024, 08:35
Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии
Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Футбол | 01.03.2024, 11:35
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
Теннис | 01.03.2024, 18:36
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
29.02.2024, 09:00 13
Футбол
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 24
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 45
Футбол
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
01.03.2024, 18:40 6
Биатлон
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
29.02.2024, 23:07 7
Другие виды
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
01.03.2024, 23:12 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем