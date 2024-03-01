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Чемпионат Италии
Лацио
01.03.2024 21:45 - : -
Милан
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Италия
01 марта 2024, 03:21 |
27
0

Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву

01 марта 2024, 03:21 |
27
0
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Лацио» сыграет против «Милана». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда все еще остается вице-чемпионом страны. И тот результат был лучшим за все начало нынешнего века. Такой результат позволил подопечным Маурицио Сарри вернуться в Лигу чемпионов. Там у итальянцев многое получается: орлы на пару с Атлетико вышел из своей группы. А в феврале получилось обыграть в первом поединке 1/8 финала Баварию - немцев переиграли тактически, не дав ни разу прицельно ударить по воротам Проведеля. Впрочем, впереди очень непростой вояж в Мюнхен, и 1-0 ничего не гарантируют. Кроме того, через месяц будет спор с Ювентусом в полуфинале кубка - на пути туда выбили Рому. Вот только в других турнирах результаты скромнее. Суперкубок обернулся разгромным поражением 0-3 от Интера. Да и в Серии А был провален старт, что не оставлял шансы повторить второе место. Уступив в понедельник 1-2 Фиорентине, вице-чемпион и вовсе рухнул на 8-ю позицию.

Милан

Клуб тоже будет играть в разгар следующей недели. Но в Лиге чемпионов итальянцы, пусть и в непростой группе, закончили только третьими. И в итоге полуфиналист прошлого розыгрыша перешел в менее статусную Лигу Европы. Там начали с 3-0 против Ренна, что позволили валять дурака в ответке во Франции. Россонери уступили 2-3, но в итоге все равно прошли дальше. А вот в кубке страны подопечные Стефано Пиоли дома уступили Аталанте задолго до финала. С теми же бергамасками сыграли в прошлом туре Серии А. Там все закончилось боевой ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

Красно-черные выиграли 5 из 6 крайних поединков, правда, проиграв при этом 0-4. Оба последних поединка закончились сухими успехами подопечных Пиоли - правда, дважды играли на Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка россонери. Но все-таки не помешает использовать для большей уверенности фору 0 к победе подопечных Пиоли (коэффициент - 1,62).

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Лацио Милан Лацио - Милан чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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