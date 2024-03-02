Италия02 марта 2024, 01:05 | Обновлено 02 марта 2024, 01:21
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Лацио – Милан – 0:1. Как забил Окафор. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Италии
02 марта 2024, 01:05 | Обновлено 02 марта 2024, 01:21
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Вечером 1 марта прошел матч 27-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Миланом» (0:1)
На 57-й минуте Лука Пеллегрини был удален с поля за две желтых карточки.
Ноа Окафор принес «россонери» победу, забив гол на 88-й минуте.
«Лацио» доигрывал матч с 8 футболистами на поле, поскольку Марушич и Гендузи получили красные карточки из-за выплеска эмоций.
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Серия А. 27-й тур, 1 марта
Лацио – Милан – 0:1
Гол: Ноа Окафор, 87.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Ноа Окафор, 87 мин.
События матча
90’ +4
Адам Марушич (Лацио) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Милан).
57’
Лука Пеллегрини (Лацио) получает красную карточку.
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