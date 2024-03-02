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Чемпионат Италии
Лацио
01.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
Милан
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Италия
02 марта 2024, 01:05 | Обновлено 02 марта 2024, 01:21
74
0

Лацио – Милан – 0:1. Как забил Окафор. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Италии

02 марта 2024, 01:05 | Обновлено 02 марта 2024, 01:21
74
0
Лацио – Милан – 0:1. Как забил Окафор. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 марта прошел матч 27-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Миланом» (0:1)

На 57-й минуте Лука Пеллегрини был удален с поля за две желтых карточки.

Ноа Окафор принес «россонери» победу, забив гол на 88-й минуте.

«Лацио» доигрывал матч с 8 футболистами на поле, поскольку Марушич и Гендузи получили красные карточки из-за выплеска эмоций.

Серия А. 27-й тур, 1 марта

Лацио – Милан – 0:1

Гол: Ноа Окафор, 87.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Ноа Окафор, 87 мин.

События матча

90’ +4
Адам Марушич (Лацио) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Милан).
57’
Лука Пеллегрини (Лацио) получает красную карточку.
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лацио Лука Пеллегрини Лацио - Милан Ноа Окафор
Источник Sport.ua
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