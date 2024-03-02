Лацио – Милан – 0:1. Как забил Окафор. Видео гола и обзор матча

Вечером 1 марта прошел матч 27-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Миланом» (0:1)

На 57-й минуте Лука Пеллегрини был удален с поля за две желтых карточки.

Ноа Окафор принес «россонери» победу, забив гол на 88-й минуте.

«Лацио» доигрывал матч с 8 футболистами на поле, поскольку Марушич и Гендузи получили красные карточки из-за выплеска эмоций.

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Серия А. 27-й тур, 1 марта

Лацио – Милан – 0:1

Гол: Ноа Окафор, 87.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Ноа Окафор, 87 мин.