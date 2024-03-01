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Чемпионат Италии
Лацио
01.03.2024 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 марта 2024, 09:17 |
21
0

Лацио – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта поединок 27 тура итальянской Серии А

01 марта 2024, 09:17 |
21
0
Лацио – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Милан

В пятницу, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Милан».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Милан. Смотреть онлайн LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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