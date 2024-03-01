Италия01 марта 2024, 09:17 |
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Лацио – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта поединок 27 тура итальянской Серии А
01 марта 2024, 09:17 |
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В пятницу, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Милан».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лацио – Милан. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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