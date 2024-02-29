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  4. ФОТО. Интер сыграет матч с изображением черепашек-ниндзя
Италия
29 февраля 2024, 16:04 |
322
0

ФОТО. Интер сыграет матч с изображением черепашек-ниндзя

На матч с «Дженоа» «нерадзурри» выйдут в специальной форме

29 февраля 2024, 16:04 |
322
0
ФОТО. Интер сыграет матч с изображением черепашек-ниндзя
ФК Интер

Миланский «Интер» официально сообщил о запуске новой коллекции игровой формы на нынешний сезон. Вместо логотипа титульного спонсора клуба, стриминговой платформы Paramount, на футболках будут изображены черепашки-ниндзя.

В такой футболке «Интер» проведет свой следующий матч Серии А – в понедельник, 4 марта дома против «Дженоа» (начало – в 21:45 по Киеву).

Выпуск данной коллекции приурочен к выходу на Paramount нового мультфильма о черепашках-ниндзя. Премьера состоится уже в пятницу, 1 марта.

Ранее «Интер» уже проводил аналогичную акцию перед матчем против «Удинезе» в декабре прошлого года, когда на форме «Нерадзурри» был изображен логотип «Трансформеров».

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Интер Милан фото игровая форма Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Интер Милан
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