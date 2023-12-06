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Италия
06 декабря 2023, 17:04 |
432
0

ФОТО. Интер сыграет матч в футболке с логотипом Трансформеров

Новая рекламная акция от «Paramount+»

06 декабря 2023, 17:04 |
432
0
ФОТО. Интер сыграет матч в футболке с логотипом Трансформеров
ФК Интер

Свой ближайший матч с Серии А против «Удинезе» (суббота, 9 ноября) «Интер» проведет в непривычной форме. Вместо логотипа титульного спонсора клуба, стримингового сервиса «Paramount+», на футболках будет изображено лого «Трансформеров».

Таким образом «Paramount+» хочет прорекламировать выход нового фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов», который появится на платформе с 8 декабря.

Также «Интер» выпустит в продажу ограниченное количество таких футболок. Часть из них передадут больным детям одной из больниц Милана.

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Интер Милан Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу игровая форма фото
Источник ФК Интер Милан
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