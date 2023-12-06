ФОТО. Интер сыграет матч в футболке с логотипом Трансформеров

Свой ближайший матч с Серии А против «Удинезе» (суббота, 9 ноября) «Интер» проведет в непривычной форме. Вместо логотипа титульного спонсора клуба, стримингового сервиса «Paramount+», на футболках будет изображено лого «Трансформеров».

Таким образом «Paramount+» хочет прорекламировать выход нового фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов», который появится на платформе с 8 декабря.

Также «Интер» выпустит в продажу ограниченное количество таких футболок. Часть из них передадут больным детям одной из больниц Милана.