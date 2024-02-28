Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Осимхена, дубль Хвичи. Наполи разгромил Сассуоло в матче Серии А
Чемпионат Италии
Сассуоло
28.02.2024 19:00 – FT 1 : 6
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 февраля 2024, 20:56 |
297
1

Хет-трик Осимхена, дубль Хвичи. Наполи разгромил Сассуоло в матче Серии А

Смена тренера пока что не помогает «нероверди»

28 февраля 2024, 20:56 |
297
1
Хет-трик Осимхена, дубль Хвичи. Наполи разгромил Сассуоло в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля «Наполи» в перенесенном матче 21-го тура Серии А на выезде не оставил камня на камне от «Сассуоло», который в понедельник сменил главного тренера.

Дебют нового наставника, Эмилиано Биджики, получился провальным. «Нероверди» были разгромлены на своем поле действующим чемпионом, в составе которого хет-триком отличился Виктор Осимхен, дублем – Хвича Кварахцелия.

Серия А. 21-й тур

Сассуоло – Наполи – 1:6
Голы: Рачич 17 – Ррахмани 29, Осимхен 31, 41, 47, Кварацхелия 51, 75

Сегодня состоится еще один перенесенный матч 21-го тура: «Интер» примет «Аталанту». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

По теме:
Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Забивной форвард согласился продлить контракт с Ювентусом
Наполи Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28 февраля 2024, 21:21 0
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 22:00 по Киеву

Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Футбол | 28 февраля 2024, 04:20 1
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?

21-26 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Англии 2023/24

Анчелотти и Перес пришли к общему мнению о Лунине. Что ждет Андрея?
Футбол | 28.02.2024, 12:44
Анчелотти и Перес пришли к общему мнению о Лунине. Что ждет Андрея?
Анчелотти и Перес пришли к общему мнению о Лунине. Что ждет Андрея?
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 28.02.2024, 18:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Футбол | 28.02.2024, 04:40
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Тепер такої порки  хочу і в Каталонії!😁😁
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
26.02.2024, 21:23 1
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
26.02.2024, 23:59 33
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 16
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем