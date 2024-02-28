Хет-трик Осимхена, дубль Хвичи. Наполи разгромил Сассуоло в матче Серии А
Смена тренера пока что не помогает «нероверди»
Сегодня, 28 февраля «Наполи» в перенесенном матче 21-го тура Серии А на выезде не оставил камня на камне от «Сассуоло», который в понедельник сменил главного тренера.
Дебют нового наставника, Эмилиано Биджики, получился провальным. «Нероверди» были разгромлены на своем поле действующим чемпионом, в составе которого хет-триком отличился Виктор Осимхен, дублем – Хвича Кварахцелия.
Серия А. 21-й тур
Сассуоло – Наполи – 1:6
Голы: Рачич 17 – Ррахмани 29, Осимхен 31, 41, 47, Кварацхелия 51, 75
Сегодня состоится еще один перенесенный матч 21-го тура: «Интер» примет «Аталанту». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
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