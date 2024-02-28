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Чемпионат Италии
Сассуоло
28.02.2024 19:00 - : -
Наполи
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Италия
28 февраля 2024, 03:46 |
23
0

Сассуоло – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 февраля в 19:00 по Киеву

28 февраля 2024, 03:46 |
23
0
Сассуоло – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля на «Мапеи - Читта дель Триколоре» пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором «Сассуоло» сыграет против «Наполи». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сассуоло

Команда играла неплохо под руководством предыдущего наставника, Де Дзерби. Но поняв, что потолком возможностей черно-зеленых было достигнутое пару раз 8-е место, Роберто ушел в Шахтер, а сейчас блистает с Брайтоном в Англии. Преемником ему решили сделать Дионизи. Вот только все, что получается у Алессио с нероверди, то сделать их регресс медленным. Но он оставался постоянным, и в прошлом сезоне было уже только 13-е итоговое место. А сейчас и вовсе клуб докатился до полноценной борьбы за выживание. Что не удивительно, ведь не удавалось даже брать в среднем по очку за тур в Серии А. На прошлых выходных дома уступили со счетом 2-3 потенциальному конкуренту, Эмполи.

Наполи

Клуб все еще формально считается действующим чемпионом страны. Но уже давно стало понятно, что скудетто сохранить не получится. Более того, первым это понял, уже прошлой весной, автор чемпионства, Спаллетти, уйдя под благовидным предлогом хочу отдохнуть - кстати, так только позвала национальная сборная, усталость Лучано улетучилась. А на его бывшем месте провалились уже и Руди Гарсия, и, особенно, вернувшийся в Неаполь Вальтер Мадзарри. Партенопеи пытаются спасти сезон, и перед стартом плей-офф Лиги чемпионов наставником сделали Кальцону, что отлично проявил себя со словацкой национальной сборной. Он пришел вместе с местной легендой, Гамшиком. Дебютировал новый штаб против Барселоны - и смогли выдать ничью 1-1. Но потом, ведя 1-0 на поле Кальяри, пропустили в ответ на 5-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

Черно-зеленые выиграли только 1 очный поединок после 2015-го года. Более того, все 4 крайних матча закончились победами партенопеи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что уж на этот раз клуб из Неаполя выиграет. Тут стоит ставить на то, что в поединке выиграют гости (коэффициент - 1,84).

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Сассуоло Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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