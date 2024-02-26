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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло после поражения от команды Коваленко уволил тренера
Италия
26 февраля 2024, 12:01 |
245
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло после поражения от команды Коваленко уволил тренера

У команды из одноименного города серия из шести матчей без побед

26 февраля 2024, 12:01 |
245
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло после поражения от команды Коваленко уволил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Дионизи

Итальянский «Сассуоло» объявил об отставке главного тренера команды Алессио Дионизи.

На данный момент у клуба из одноименного города серия из шести поединков без побед и 17-я позиция в турнирной таблице – «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям опережает идущих в зоне вылета «Верону» и «Кальяри». В прошедший уик-энд «Сассуоло» в драматическом поединке проиграл «Эмполи» (2:3) украинца Виктора Коваленко.

Отметим, что Дионизи возглавил команду из Сассуоло в июле 2021 года, сменив ушедшего в донецкий «Шахтер» Роберто Де Дзерби. После отставки Алессио временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды «Сассуоло» Эмилиано Бигика.

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Сассуоло отставка Серия A
Источник ФК Сассуоло
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