ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло после поражения от команды Коваленко уволил тренера

Итальянский «Сассуоло» объявил об отставке главного тренера команды Алессио Дионизи.

На данный момент у клуба из одноименного города серия из шести поединков без побед и 17-я позиция в турнирной таблице – «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям опережает идущих в зоне вылета «Верону» и «Кальяри». В прошедший уик-энд «Сассуоло» в драматическом поединке проиграл «Эмполи» (2:3) украинца Виктора Коваленко.

Отметим, что Дионизи возглавил команду из Сассуоло в июле 2021 года, сменив ушедшего в донецкий «Шахтер» Роберто Де Дзерби. После отставки Алессио временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды «Сассуоло» Эмилиано Бигика.