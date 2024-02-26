ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло после поражения от команды Коваленко уволил тренера
У команды из одноименного города серия из шести матчей без побед
Итальянский «Сассуоло» объявил об отставке главного тренера команды Алессио Дионизи.
На данный момент у клуба из одноименного города серия из шести поединков без побед и 17-я позиция в турнирной таблице – «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям опережает идущих в зоне вылета «Верону» и «Кальяри». В прошедший уик-энд «Сассуоло» в драматическом поединке проиграл «Эмполи» (2:3) украинца Виктора Коваленко.
Отметим, что Дионизи возглавил команду из Сассуоло в июле 2021 года, сменив ушедшего в донецкий «Шахтер» Роберто Де Дзерби. После отставки Алессио временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды «Сассуоло» Эмилиано Бигика.
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