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WTA
28 февраля 2024, 11:59 | Обновлено 28 февраля 2024, 12:04
45
0

Киченок / Калашникова – Чанг / Куликов. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Остине

28 февраля 2024, 11:59 | Обновлено 28 февраля 2024, 12:04
45
0
Киченок / Калашникова – Чанг / Куликов. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

20 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Оксана Калашникова из Грузии сразятся против американского дуэта Софи Чанг / Анжела Куликов. Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Юэ Юань – Таунсенд. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Майя Джойнт (Австралия) / Сабина Зейналова (Украина) – Эликсан Лешемья (Франция) / Анна Шишкова (Чехия).

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смотреть онлайн WTA Остин Надежда Киченок Оксана Калашникова Софи Чанг
Источник Sport.ua
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