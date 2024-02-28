Киченок / Калашникова – Чанг / Куликов. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Оксана Калашникова из Грузии сразятся против американского дуэта Софи Чанг / Анжела Куликов. Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Юэ Юань – Таунсенд. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Майя Джойнт (Австралия) / Сабина Зейналова (Украина) – Эликсан Лешемья (Франция) / Анна Шишкова (Чехия).

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