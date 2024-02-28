Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать

23-26 февраля состоялись матчи 26-го тура Ла Лиги.

В центральном поединке тура «Реал» Мадрид выиграл у «Севильи» 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Лука Модрич. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и в очередной раз отыграл на ноль.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым на своем поле обыграла «Райо Вальекано» 3:0. Артем отыграл 73 минуты и был заменен на Кристиана Стуани, а Виктор провел 89 минут, его заменил Пабло Торре.

Кроме того, Цыганков открыл счет в поединке на 52-й минуте. Для Виктора этот гол стал шестым в сезоне, в активе украинца также еще три ассиста.

«Барселона» дома разгромила «Хетафе» 4:0. «Атлетико» в гостях расписал мировую с «Альмерией» 2:2, а «Атлетик» Бильбао проиграл «Бетису» 1:3.

Подопечные Карло Анчелотти продолжают лидировать в таблице чемпионата Испании 2023/24. У «Реала» с Луниным 65 очков. У Довбика, Цыганкова и Ко – 59 пунктов и 2-я строчка. На 3-й позиции идет «Барса», которая вплотную приблизилась к жиронцам – 57.

На 4-м месте – «Атлетико», на 5-м – «Атлетик» (49).

«Валенсия» и украинский форвард Роман Яремчук располагаются на 9-м месте с 36 очками. У «Лас-Пальмаса», который идет 8-м, столько же пунктов, однако у «летучих мышей» на 1 сыгранный тур меньше.

Ла Лига 2023/24. 26-й тур. 23-26 февраля

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:3

– 1:3 Барселона – Хетафе – 4:0

– Хетафе – 4:0 Алавес – Мальорка – 1:1

Альмерия – Атлетико – 2:2

Кадис – Сельта – 2:2

Бетис – Атлетик – 3:1

– Атлетик – 3:1 Лас-Пальмас – Осасуна – 1:1

Реал Мадрид – Севилья – 1:0

– Севилья – 1:0 Жирона – Райо Вальекано – 3:0

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 26-го тура