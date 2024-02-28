Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
23-26 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании
23-26 февраля состоялись матчи 26-го тура Ла Лиги.
В центральном поединке тура «Реал» Мадрид выиграл у «Севильи» 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Лука Модрич. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и в очередной раз отыграл на ноль.
«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым на своем поле обыграла «Райо Вальекано» 3:0. Артем отыграл 73 минуты и был заменен на Кристиана Стуани, а Виктор провел 89 минут, его заменил Пабло Торре.
Кроме того, Цыганков открыл счет в поединке на 52-й минуте. Для Виктора этот гол стал шестым в сезоне, в активе украинца также еще три ассиста.
«Барселона» дома разгромила «Хетафе» 4:0. «Атлетико» в гостях расписал мировую с «Альмерией» 2:2, а «Атлетик» Бильбао проиграл «Бетису» 1:3.
Подопечные Карло Анчелотти продолжают лидировать в таблице чемпионата Испании 2023/24. У «Реала» с Луниным 65 очков. У Довбика, Цыганкова и Ко – 59 пунктов и 2-я строчка. На 3-й позиции идет «Барса», которая вплотную приблизилась к жиронцам – 57.
На 4-м месте – «Атлетико», на 5-м – «Атлетик» (49).
«Валенсия» и украинский форвард Роман Яремчук располагаются на 9-м месте с 36 очками. У «Лас-Пальмаса», который идет 8-м, столько же пунктов, однако у «летучих мышей» на 1 сыгранный тур меньше.
Ла Лига 2023/24. 26-й тур. 23-26 февраля
- Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:3
- Барселона – Хетафе – 4:0
- Алавес – Мальорка – 1:1
- Альмерия – Атлетико – 2:2
- Кадис – Сельта – 2:2
- Бетис – Атлетик – 3:1
- Лас-Пальмас – Осасуна – 1:1
- Реал Мадрид – Севилья – 1:0
- Жирона – Райо Вальекано – 3:0
Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24 после 26-го тура
RESULTADOS | Finaliza la jornada 26 de #LALIGAEASPORTS a falta del #GranadaValencia. ✅#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/rhuon0j6zF— LALIGA (@LaLiga) February 26, 2024
CLASIFICACIÓN | El @realmadrid continúa una jornada más en lo más alto de #LALIGAEASPORTS. 🔝🤍 pic.twitter.com/GPeXem2CUb— LALIGA (@LaLiga) February 26, 2024
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