ПЯТЕНКО: «Сборная действовала первым номером. Наш план оправдал себя»

Женская сборная Украины дважды победила в стыковых матчах Лиги наций 2023/24 команду Болгарии (4:0, 3:0) и продлила прописку в дивизионе В.

Главный тренер сине-желтых Владимир Пятенко поделился впечатлениями от этих противостояний:

– В табеле о рангах позиции Украины значительно выше. Отдам должное подопечным, которые не позволили себе шапкозакидательского настроения, серьезно отнеслись к оппоненткам, и это принесло весомые дивиденды.

– Если сравнивать игру украинок в обоих поединках, в Кырджали и Анталье, то она чем-то отличалась?

– Нет, мои подопечные действовали первым номером, взяв на вооружение тактическую схему 4–4–2, пытались преодолевать середину поля с мячом в одно-два касания и делали акцент на фланговых проходах, поскольку соперницы значительные силы сосредоточили на подступах к центру штрафной площадки. Этот план оправдал себя.

– А после разгромного поражения в Кырджали сегодня чувствовалось, что болгарки поработали над ошибками и прилагают усилия, чтобы дать бой?

– Они старались высоко встречать нас, но мы были готовы к этому, умело выходили из-под прессинга и благодаря преимуществу в скорости заставляли визави больше думать об обороне. К сожалению, мы сегодня тоже ошибались, и это помешало победить с еще большим счетом.

– Кто-то из девушек заслуживает того, чтобы быть отмеченными?

– Я этого не практикую. Считаю, что каждая из подопечных внесла сильный вклад в победу. Отмечу разве что отличный микроклимат в команде. Отдам должное и своим помощникам, которые позаботились, чтобы у меня была исчерпывающая информация о сильных и слабых местах болгарской сборной.

– По сравнению с первым матчем, в Кырджали, в Анталье в стартовом составе было сразу четыре замены…

– У нас достаточно длинная скамья запасных, и важно, чтобы как можно больше футболисток имело игровую практику.

– Как чувствует себя Вероника Андрухив, которая в Кырджали столкнулась с соперницей и не избежала сотрясения мозга?

– Вероника все эти дни находилась в расположении сборной под наблюдением медперсонала. Сейчас она чувствует себя хорошо и, надеюсь, в конце марта вернется в строй.

– Когда женская сборная Украины соберется снова?

– Почивать на лаврах некогда. Уже 5 марта пройдет жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы, а 28 марта планируем начать сбор. А где будет зависеть от того, с кем мы будем играть в первом туре в начале апреля.