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Лига наций
29 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 29 февраля 2024, 03:23
33
0

Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стыкового матча за право играть в дивизионе B

29 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 29 февраля 2024, 03:23
33
0
Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор
УАФ

27 февраля женская сборная Украины провела ответный матч против команды Болгарии в плей-офф за право играть в дивизионе В Лиги наций.

После разгромной победы в первом поединке на выезде со счетом 4:0 подопечные Владимира Пятенко фактически выполнили главную задачу – обеспечили сохранение прописки в Лиге В. Однако расслабляться во второй номинально домашней встрече на стадионе «Мардан» в городе Анталья они не собирались.

Причем украинки доказали это в самом начале матча. На 15-й минуте Кравчук с угла штрафной пробила в дальнюю стойку, а на добивании Ольга Овдийчук с рикошетом открыла счет. А уже через три минуты Натия Панцулая выполнила передачу в штрафную на Химич, которая сделала прострел, и лучше всех в ситуации разобралась Инна Глущенко.

Точку во встрече украинки поставили на 81-й минуте. Петя выполнила подачу штрафного с левого фланга на ближний угол вратарского, и Любовь Шматко головой пробила в ближний угол ворот – 3:0.

Женская Лига наций 2023/24

Плей-офф за место в Лиге В. Ответный матч

27 февраля. Анталья (Турция). Стадион Мардан

Украина – Болгария – 3:0 (2:0) [первый матч – 4:0]

Голы: Овдийчук, 15, Глущенко, 18, Шматко, 81.

Украина: Самсон (Боклач, 84), Басанская, Шматко, Корсун, Петрик, Овдийчук (Малахова, 84), Апанащенко (к) (Семков, 72), Химич, Панцулая, Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородина, 72). Главный тренер: Владимир Пятенко.

Болгария: Шаханская, Караиванова, Димитрова (к), Я. Иванова, Кефалова (Динева, 82), Найденова, Петрова, Станкова (Парапунова, 72), Д. Иванова (Сергеева, 74), Адрианова (Расина, 46), Попадийнова (Н. Иванова, 74). Главный тренер: Сильвия Радойска.

Арбитр: Зузана Валентова (Словакия).

Предупреждения: Пападийнова, 36, Димитрова, 57, Я. Иванова, 73, Динева, 87.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Источник Украинская ассоциация футбола
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