Владислав ПРИЙМАК: «Оболонь умеет играть против всех соперников»

Лучший игрок первой части сезона в киевской «Оболони» Владислав Приймак рассказал, чего ждет от рестарта УПЛ. Интервью бралось еще до матча киевлян против Черноморца.

– Команда прошла тренировочные сборы в Турции и уже выходит на финишную прямую перед возобновлением УПЛ. Оцени свою физическую подготовку по состоянию на данный момент, смог ли набрать оптимальную форму?

– Мы прошли очень хорошие сборы в Турции, а самое главное сыграли большое количество матчей. Это позволяет в максимально оптимальной форме подойти к чемпионату. Но, все же, лично на мой взгляд, товарищеские игры и матчи УПЛ очень сильно отличаются. Я считаю, что команда набирает свои оптимальные кондиции где-то уже после первых 3-4 игр, тогда уже появляется рисунок игры и физические кондиции становятся лучше. Все-таки, как ни крути, сколько на сборах не бегай и не играй товарищеских матчей – чемпионат будет совсем другой по ритму игры и своему качеству. Мы сделаем максимально все для того, чтобы из первых игр получить положительный результат и получить оптимальный тонус, который необходим для нашего чемпионата.

– Ты перешел к «пивоварам» летом, оцени для себя эти полгода выступлений за Оболонь.

– Хотя в команде я не долго, всего с лета, но я понял для себя, что Оболонь – это команда бойцов. Мы все настроены на победу в каждой игре. С кем бы мы ни играли, все понимают, что легкой игры с нами не будет. Мы будем сражаться и сражаться до последней минуты, в первом круге мы это продемонстрировали. Я считаю, что мы где-то в определенных играх не добирали очков, но есть вторая часть чемпионата, где мы должны проявить себя более лучшим образом. Хотелось бы больше стабильной игры, ведь было такое, что мы 2-3 игры сыграли на высоком уровне, забрали очки у грандов, а затем сыграли вничью или проиграли команде, которая внизу таблицы. Поэтому нужно делать все, чтобы наша игра была постоянно хороша.

– Первая официальная игра в 2024 году против Черноморца. Какая настройка на этот матч, есть желание взять реванш за поражение в первом круге?

– Мы с первого дня, как только нас собрали из зимнего отпуска, в голове держим соперника именно Черноморец. Потому что мы знаем насколько хороша эта команда и не зря она была долгое время сверху турнирной таблицы. По моему мнению, это вполне заслуженно. Команда демонстрирует качественный футбол, имеет очень много хороших исполнителей, и не зря на их игроков обращает внимание, например, Динамо. Поэтому мы ожидаем очень непростой игры и будем делать все для того, чтобы

получить три очка и взять реванш.

– Ты провел очень удачную первую часть сезона, за что тебя болельщики выбрали лучшим игроком 2023 года в составе «пивоваров». Какую цель ставишь на второе полугодие?

– Лично я поспорил бы на счет удачной игры. Вот та стабильность о которой я говорил раньше, как нашей команде, так и лично, хотелось бы в этом плане добавить. Потому что я считаю, что первую половину первого круга я провел лучше, а уже где-то на исходе, откровенно говоря, были менее удачные игры, чем на самом старте. Поэтому делаю все и работаю для того, чтобы моя игра была более стабильной. Большое спасибо болельщикам, которые выбрали меня лучшим игроком, это очень приятно для меня. Буду делать все, чтобы подтверждать этот статус и не останавливаться на этом.

– Какой самый яркий поединок в этом сезоне запомнился и почему?

– Если выделять один поединок, это игра против Динамо в Кубке Украины. Поскольку никто не ожидал такого результата от нас, для всех болельщиков это был шок. Но я не могу сказать, что это был шок для нас. Потому что наша команда всегда верила в свои силы и подходила к этому матчу в боевом настроении, мы были очень настроены на эту игру. Как показал результат, мы способны давать бой и играть на равных с такими командами как Динамо. Но также хочется и вспомнить о победе над Днепром-1 в Ужгороде, это также запомнится надолго.

– В течение этого сезона ты играл в разных тактических схемах. Какая модель игры тебе больше нравится?

– Действительно, в течение этого сезона у нас тактическая схема часто менялась исходя от соперника, от их стиля игры. Мы играли то в четыре защитника, то в пять. Лично для меня более интересна схема в четыре защитника, ведь впереди есть больше игроков, лучший рисунок игры и такой стиль футбола мне больше нравится. Но мы прекрасно понимаем свои силы и с некоторыми командами вынуждены сесть в оборону и ждать своего момента на контратаке.

– Любопытно узнать, как ты настраиваешься на официальную игру в день матча. Есть ли у тебя определенный ритуал действий, которые помогают тебе сконцентрироваться?

– Особых ритуалов у меня нет, просто стараюсь в день игры минимизировать активность дома, потому что аккумулирую все силы и настраиваюсь психологически. Перед игрой стараюсь максимально хорошо выспаться, сытно поесть и находиться в оптимальных кондициях на игру. Уже когда приезжаю на стадион и захожу в раздевалку, как ни крути, заряжаюсь от всей этой матчевой атмосферы. Думаю, если бы кто-нибудь из фанов зашел к нам и почувствовал эту атмосферу, то так же был бы настроен на бой.

– Против какого игрока в этом сезоне тебе было сложнее всего противостоять и почему?

– У нас в УПЛ достаточно большое количество качественных нападающих, но очень сложно было играть против Бенито и Герреро. У них достаточно низкая посадка, они очень хорошо прикрывают мяч корпусом, неуступчивы в борьбе и не дают подобраться к мячу.

– Впереди у команды ответственный и совсем непростой второй круг. Что по твоему мнению нужно сделать для того, чтобы выполнить задачу – закрепиться в УПЛ?

– В первую очередь нужно, чтобы каждый игрок на поле отдавался и выжимал из себя максимум, тогда это будет отображаться на командной игре. Нужна максимальная самоотдача и работа в каждом эпизоде. Оболонь в первом круге показала, что умеет играть и умеет играть против всех соперников. Настрой, которая была в начале, уже не сравним с тем, как сейчас команды подходят к игре с нами. Мы команда, которая берет за счет бойцовских качеств, самоотдачи, желания, настойчивости бежать вперед, забивать голы и потому нужно из себя выжимать максимум. Если будем продолжать работать в таком русле, то результат обязательно придет!