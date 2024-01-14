Владислав Приймак – лучший игрок Оболони в 2023 году
Защитник опередил Сергея Суханова
Киевская «Оболонь» объявила результаты голосования болельщиков за лучшего игрока 2023 года.
Победу одержал защитник Владислав Приймак. Он за календарный год принял участие в 17 поединках. За Приймака проголосовали 54 процента болельщиков.
Второе место в голосовании занял универсал Сергей Суханов, преимущественно действующий в атаке. Его поддержали 32 процента болельщиков.
Тройку лучших замкнул еще один центрбэк – Даниил Карась набрал 13 процентов голосов.
Напомним, в это трансферное окно «Оболонь уже усилили Олег Вишневский, Евгений Запорожец и Максим Грисьо.
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