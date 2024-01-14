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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 05:42 | Обновлено 14 января 2024, 05:47
21
0

Владислав Приймак – лучший игрок Оболони в 2023 году

Защитник опередил Сергея Суханова

14 января 2024, 05:42 | Обновлено 14 января 2024, 05:47
21
0
Владислав Приймак – лучший игрок Оболони в 2023 году
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Киевская «Оболонь» объявила результаты голосования болельщиков за лучшего игрока 2023 года.

Победу одержал защитник Владислав Приймак. Он за календарный год принял участие в 17 поединках. За Приймака проголосовали 54 процента болельщиков.

Второе место в голосовании занял универсал Сергей Суханов, преимущественно действующий в атаке. Его поддержали 32 процента болельщиков.

Тройку лучших замкнул еще один центрбэк – Даниил Карась набрал 13 процентов голосов.

Напомним, в это трансферное окно «Оболонь уже усилили Олег Вишневский, Евгений Запорожец и Максим Грисьо.

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Владислав Приймак Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Суханов
Источник ФК Оболонь
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