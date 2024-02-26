Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Экс-форвард сборной Англии стабильно критикует украинского вингера «Челси»
Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии (3 матча) Габриэль Агбонлахор в очередной раскритиковал вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.
На этот раз украинец стал объектом едких замечаний со стороны Агбонлахора за неудачный матч «синих» в рамках финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:1), в котором единственный забитый мяч случился после того, как Мудрик проиграл верховое единоборство ван Дейку.
«Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну», – заявил Агбонлахор.
Отметим, что Агбонлахор является системным критиком Мудрика. Ранее он заявлял, что украинец не демонстрирует того, что обладает футбольным интеллектом, а также призывал боссов «Челси» зимой продать Михаила.
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