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  4. Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Кубок английской лиги
26 февраля 2024, 10:12 |
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0

Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»

Экс-форвард сборной Англии стабильно критикует украинского вингера «Челси»

26 февраля 2024, 10:12 |
640
0
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Агбонлахор

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии (3 матча) Габриэль Агбонлахор в очередной раскритиковал вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

На этот раз украинец стал объектом едких замечаний со стороны Агбонлахора за неудачный матч «синих» в рамках финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:1), в котором единственный забитый мяч случился после того, как Мудрик проиграл верховое единоборство ван Дейку.

«Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну», – заявил Агбонлахор.

Отметим, что Агбонлахор является системным критиком Мудрика. Ранее он заявлял, что украинец не демонстрирует того, что обладает футбольным интеллектом, а также призывал боссов «Челси» зимой продать Михаила.

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Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу
Источник talkSPORT
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