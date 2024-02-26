Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии (3 матча) Габриэль Агбонлахор в очередной раскритиковал вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

На этот раз украинец стал объектом едких замечаний со стороны Агбонлахора за неудачный матч «синих» в рамках финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:1), в котором единственный забитый мяч случился после того, как Мудрик проиграл верховое единоборство ван Дейку.

«Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну», – заявил Агбонлахор.

Отметим, что Агбонлахор является системным критиком Мудрика. Ранее он заявлял, что украинец не демонстрирует того, что обладает футбольным интеллектом, а также призывал боссов «Челси» зимой продать Михаила.