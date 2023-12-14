Бывший нападающий АПЛ призывает Челси продать Михаила Мудрика

Легенда бирмингемской «Астон Виллы» и эксперт talkSPORT Габриэль Агбонлахор призвал лондонское «Челси» продать украинского вингера Михаила Мудрика.

«Они хотят продать Конора Галлахера? Это не очень разумно. Продайте лучше Мудрика! Он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом. Галлахер очень хороший игрок, «Челси» стоит его сохранить и продать Мудрика, я бы так сделал», – сказал Агбонлахор.

Михаил Мудрик в этом сезоне АПЛ отыграл за «Челси» 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее другой экс-футболист, а ныне эксперт Джейсон Канди также раскритиковал Мудрика, заявив, что у украинца «ноги работают быстрее мозга».