«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика

Бывший защитник лондонского «Челси», а на сегодняшний день радиоведущий talkSPORT Джейсон Канди поделился впечатлением от игры украинского вингера «пенсионеров» Михаила Мудрика.

«Всем, видимо, пришлось играть с быстрыми футболистами, но поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот кто такой Михаил Мудрик!

Его ноги быстро работают, быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры», – сказал Канди.

Челси в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.

Ранее бывший игрок «Челси» предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика.