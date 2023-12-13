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  4. «Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
Англия
13 декабря 2023, 10:19 |
2067
5

«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика

Джейсон Канди – об игре украинца

13 декабря 2023, 10:19 |
2067
5
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник лондонского «Челси», а на сегодняшний день радиоведущий talkSPORT Джейсон Канди поделился впечатлением от игры украинского вингера «пенсионеров» Михаила Мудрика.

«Всем, видимо, пришлось играть с быстрыми футболистами, но поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Вот кто такой Михаил Мудрик!

Его ноги быстро работают, быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры», – сказал Канди.

Челси в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.

Ранее бывший игрок «Челси» предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
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Комментарии 5
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Максим Колісник
У мене таке ж враження. Він гарно біжить вперед, а от з усім іншим великі проблеми
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+2
nicksaf
пора у металіст.
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+1
Джей Гетсбі
Задовбали ці експерти. Мудиик на фоні абсолютно розібраної команди виглядає як мінімум не гірше за інших. Чому нікого не хвилює абсолютно ніякий Джексон,або інші баклажани,за яких заплатили 100500 мільйонів?
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+1
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Перець
Він просто  коли був маленький багато разів дивився фільми про супермена і бетмена 
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0
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