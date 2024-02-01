Экс-форвард сборной Англии: «Мудрик ничему не научился»

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор после поражения «Челси» 1:4 от «Ливерпуля» в 22-м туре АПЛ (31 января) вновь раскритиковал украинского вингера «Синих» Михаила Мудрика:

«Мудрик ничему не научился. Он натыкается на людей, выбивает куда-то мяч, и не выглядит так, будто у него есть какой-то футбольный интеллект», – заявил Агбонлахор.

Михаил Мудрик в матче с «Ливерпулем» вышел на замену в перерыве вместо Нони Мадуэке и во втором тайме не использовал прекрасную возможность забить гол.