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Англия
01 февраля 2024, 21:37 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:39
1368
1

Экс-форвард сборной Англии: «Мудрик ничему не научился»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал вингера «Челси»

01 февраля 2024, 21:37 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:39
1368
1
Экс-форвард сборной Англии: «Мудрик ничему не научился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Агбонлахор

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор после поражения «Челси» 1:4 от «Ливерпуля» в 22-м туре АПЛ (31 января) вновь раскритиковал украинского вингера «Синих» Михаила Мудрика:

«Мудрик ничему не научился. Он натыкается на людей, выбивает куда-то мяч, и не выглядит так, будто у него есть какой-то футбольный интеллект», – заявил Агбонлахор.

Михаил Мудрик в матче с «Ливерпулем» вышел на замену в перерыве вместо Нони Мадуэке и во втором тайме не использовал прекрасную возможность забить гол.

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Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик Челси Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига
Источник talkSPORT
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Він просто не в курсі, що Мурзік це найкраще, що дали футбольному світу  кроти.
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