Как отыграл Трубин? Бенфика разбила Портимоненсе в чемпионате Португалии
Игра завершилась со счетом 4:0, Анатолий оформил clean sheet
25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Портимоненсе». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и оформил clean cheet.
Дублем за «Бенфику» отметился Рафа Силва (55, 75). Еще по одному забитому мячу у Давида Нереса (57) и Анхеля Ди Марии (59).
Сейчас «Бенфика» продолжает занимать первое место в таблице чемпионата с 58 очками после 23 сыгранных матчей. У ближайшего преследователя «Спортинга» на 2 игры меньше и 55 пунктов в активе.
25 февраля состоялся еще один матч 23-го тура между «Визелой» и «Эшторилом», в котором Орест Лебеденко отличился на 90+6-й минуте за хозяев.
Чемпионат Португалии. 23-й тур. 25 февраля
Бенфика – Портимоненсе – 4:0
Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59
🦅 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐧 𝐢𝐬 𝐨𝐮𝐫𝐬! 🙌#SLBPSC • #LigaPortugal pic.twitter.com/qgH89vQ2Dz— SL Benfica (@slbenfica_en) February 25, 2024
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