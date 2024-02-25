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Чемпионат Португалии
Бенфика
25.02.2024 20:00 – FT 4 : 0
Портимоненсе
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Португалия
25 февраля 2024, 22:01 |
477
1

Как отыграл Трубин? Бенфика разбила Портимоненсе в чемпионате Португалии

Игра завершилась со счетом 4:0, Анатолий оформил clean sheet

25 февраля 2024, 22:01 |
477
1
Как отыграл Трубин? Бенфика разбила Портимоненсе в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Портимоненсе». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и оформил clean cheet.

Дублем за «Бенфику» отметился Рафа Силва (55, 75). Еще по одному забитому мячу у Давида Нереса (57) и Анхеля Ди Марии (59).

Сейчас «Бенфика» продолжает занимать первое место в таблице чемпионата с 58 очками после 23 сыгранных матчей. У ближайшего преследователя «Спортинга» на 2 игры меньше и 55 пунктов в активе.

25 февраля состоялся еще один матч 23-го тура между «Визелой» и «Эшторилом», в котором Орест Лебеденко отличился на 90+6-й минуте за хозяев.

Чемпионат Португалии. 23-й тур. 25 февраля

Бенфика – Портимоненсе – 4:0

Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59

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Портимоненсе Давид Нерес Анхель Ди Мария Рафа Силва Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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roman75zpr
Ну й як вiн вiдiграв? Де вiдповiдь, де хоть щось повiдомлено??! Те, що вiн не пропускав ми й самi бачимо по рахунку
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