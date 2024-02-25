Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

25 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Портимоненсе.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин традиционно попал в стартовый состав команды.

Сейчас Бенфика занимает 1-е место в таблице чемпионата с 55 очками. У Портимоненсе 22 пункта и 14-я позиция.