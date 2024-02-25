Португалия25 февраля 2024, 19:22 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:26
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Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
25 февраля орлы сыграют против Портимоненсе в 23-м туре
25 февраля 2024, 19:22 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:26
316
7
25 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Портимоненсе.
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин традиционно попал в стартовый состав команды.
Сейчас Бенфика занимает 1-е место в таблице чемпионата с 55 очками. У Портимоненсе 22 пункта и 14-я позиция.
🚨 TEAM NEWS! 🚨#SLBPSC • #LigaPortugal pic.twitter.com/vMAfpLTNlR— SL Benfica (@slbenfica_en) February 25, 2024
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спирт уа!!!