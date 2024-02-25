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  4. Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Португалия
25 февраля 2024, 19:22 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:26
316
7

Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

25 февраля орлы сыграют против Портимоненсе в 23-м туре

25 февраля 2024, 19:22 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:26
316
7
Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

25 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Портимоненсе.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин традиционно попал в стартовый состав команды.

Сейчас Бенфика занимает 1-е место в таблице чемпионата с 55 очками. У Портимоненсе 22 пункта и 14-я позиция.

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Портимоненсе стартовые составы Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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coba777
Трубін потрапив у стартовий склад Бенфіки на матч чемпіонату Португалії----------Це дійсно сенсаційна новина)))
Ответить
+5
Максим Заиченко
Фееричний заголовок
Ответить
+4
adidas777
не може бути!!! 
спирт уа!!! 
Ответить
+4
micha(ZAKARPATTJA)
Неочікувано. Я би ніколи не подумав. Це дійсно сенсація!!!
Ответить
+3
ĴØЌÉŔ
Он основной вратарь зачем про это каждый раз писать ?
Ответить
+1
ulefka
В вас тут дуже "професійні" журналісти11Це просто рівень ДНО!Людина давно основна в команді на воротах!Що значить ПОТРАТИВ В СКЛАД????
Ответить
0
micha(ZAKARPATTJA)
Але як? Як таке можливо? Тут має бути якийсь підвох
Ответить
0
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