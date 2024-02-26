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Чемпионат Португалии
Бенфика
25.02.2024 20:00 – FT 4 : 0
Портимоненсе
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Португалия
26 февраля 2024, 09:22 |
427
0

Бенфика – Портимоненсе – 4:0. Три сейва Трубина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Португалии

26 февраля 2024, 09:22 |
427
0
Бенфика – Портимоненсе – 4:0. Три сейва Трубина. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Портимоненсе». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и оформил clean cheet.

Дублем за «Бенфику» отметился Рафа Силва (55, 75). Еще по одному забитому мячу у Давида Нереса (57) и Анхеля Ди Марии (59).

Чемпионат Португалии. 23-й тур. 25 февраля

Бенфика – Портимоненсе – 4:0

Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59

Видео голов и обзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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Анатолий Трубин Бенфика Портимоненсе чемпионат Португалии по футболу Рафа Силва Давид Нерес Анхель Ди Мария видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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