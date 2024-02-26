Бенфика – Портимоненсе – 4:0. Три сейва Трубина. Видео голов и обзор матча
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25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Портимоненсе». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и оформил clean cheet.
Дублем за «Бенфику» отметился Рафа Силва (55, 75). Еще по одному забитому мячу у Давида Нереса (57) и Анхеля Ди Марии (59).
Чемпионат Португалии. 23-й тур. 25 февраля
Бенфика – Портимоненсе – 4:0
Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59
Видео голов и обзор матча:
События матча
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