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Англия
25 февраля 2024, 19:05 | Обновлено 25 февраля 2024, 19:08
1898
4

Почеттино выпустил Мудрика в финале Кубка лиги Англии. Будут экстратаймы

После основного времени счет в матче «Челси» – «Ливерпуль» 0:0

25 февраля 2024, 19:05 | Обновлено 25 февраля 2024, 19:08
1898
4
Почеттино выпустил Мудрика в финале Кубка лиги Англии. Будут экстратаймы
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 февраля проходит финальный матч Кубка английской лиги по футболу между командами «Челси» и «Ливерпуль».

После основного времени поединка счет 0:0. Игра перейдет в экстратаймы. Если клубы не определят победителя после 30 минут, будет серия послематчевых пенальти.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино выпустил украинца только на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

На 33-й минуте Рахим Стрелинг забил гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. На 60-й тоже самое случилось и с «Ливерпулем» – гол Вирджила ван Дейка отменили из-за положения вне игры.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Челси – Ливерпуль.

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Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Николас Джексон
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashko57
Вот Чиполино и прогадал с мудриком. Выпустил и получил из под него привет.
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+2
vazazh
Як я прогнозував мурзик на додаткровий час, і не тому, що геній футболу, але свіжий гравуць.
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0
vruthiy-112
Як йому грати, коли повний ігнор.?!
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-2
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