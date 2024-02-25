Почеттино выпустил Мудрика в финале Кубка лиги Англии. Будут экстратаймы

25 февраля проходит финальный матч Кубка английской лиги по футболу между командами «Челси» и «Ливерпуль».

После основного времени поединка счет 0:0. Игра перейдет в экстратаймы. Если клубы не определят победителя после 30 минут, будет серия послематчевых пенальти.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино выпустил украинца только на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

На 33-й минуте Рахим Стрелинг забил гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. На 60-й тоже самое случилось и с «Ливерпулем» – гол Вирджила ван Дейка отменили из-за положения вне игры.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Челси – Ливерпуль.